Lena Meyer-Landrut in komplett neuem Look - die Fans rasten aus

Lena Meyer-Landrut polarisiert mit ihren Posts. Oft sind die User unterschiedlicher Meinung. Doch unter dem neuesten Bild gibt es nur einen Tenor: „Wunderschön“.

Berlin - Scheinwerferlicht, schwarzes Kleid und lange, dunkelbraune Haare - so hat Lena Meyer-Landrut die Herzen ihrer Fans mit dem Gewinn des Eurovision Song Contests 2010 erobert. Seitdem hat die Sängerin einige Veränderungen durchlebt. Sie ist mit der Zeit gegangen und hat viele verschiedene Styles ausprobiert. Auch ihre Haare wurden angepasst, doch selten allzu drastisch verändert. Auch wenn Lena ihre Pracht mal färbte, hat sie wahrscheinlich noch nie so kurze Haare gehabt wie jetzt. Und die Fans flippen bei dem Look komplett aus.

Die Influencerin hat ein Bild ihrer neuen Kurzhaarfrisur auf Instagram gepostet und die Herzen aller Follower gewonnen. Schnell hatte sie über 100.000 Likes beisammen.

Lena Meyer-Landrut und der Vergleich zu Helene Fischer

Von den 2,2 Millionen Abonnenten bewerteten fast alle ihren neuen Look auch in den Kommentaren positiv. „Hammer, zum Verlieben“, „Wie kann man nur so schön sein??“, „Kurz is beste“ oder „The cutest angel on earth“ sind nur einige von vielen Stellungnahmen der Fans. Wieder andere erstellen sogar eine Reihenfolge ihrer Lieblings-Stars. „Nach meiner heißgeliebten Helene bist du die Beste! Mag dich“, schreibt eine Userin. Helene Fischer ist gemeint, die vor kurzem auch einen „haarsträubenden“ Auftritt hinlegte und noch mehr für Aufmerksamkeit sorgte, als sich zu den Geschehnissen in Chemnitz positionierte. Fischer hat lediglich über knapp 500.000 Tausend Follower.

Schon in ihrer Story kündigte Meyer-Landrut den neuen Post an. Da Stil-Veränderungen meist große Diskussionen in Fanlagern hervorrufen, können die durchgehend positive Kommentare schon als Überraschung bezeichnet werden. Über „Sieht so geil aus das steht dir mega aber dir steht echt alles“, „Wunderschön! Viel besser als lang“ und „Du bist so eine Inspiration “ wird sich Lena beim Durchlesen der Kommentare gefreut haben.

Lena Meyer-Landrut: „Mehr Snape als Dumbledore“

Lediglich ein paar wenige Internet-Trolle geistern auch hier herum. Was die Userin mit „Mehr Snape als Dumbledore“ meint, ist wohl eine Anspielung darauf, dass Severus Snape im Streifen „Harry Potter“ - gespielt von Alan Rickman - eine ähnliche Frisur trug. „Steht dir.. Aber ich vermisse deinen langen Haare“, schreibt eine andere. Und: „Oh nein - mach noch ein Pony und ich höre mir deine Musik nicht mehr an“, ist wohl noch das Böseste an Kommentaren.

In ihrer Story zeigte Lena dann auch noch, dass sie nicht nur auf dem Kopf, sondern auch auf den Körper wenig trug. In einem knappen Top posierte auf einer Couch, während sie im Studio gerade eine Verschnaufpause einlegte.

Mitte August zeigte Lena auch schon etwas Ungewohntes: Nämlich das Gesicht ihres Freundes Max! Selten präsentiert sie ihren Lebensgefährten via Social Media. Eine Beichte Anfang August ließ die Fans rätseln. Die Sängerin zeigte sich von ihrer emotionalen Seite.

ank