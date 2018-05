Hat sie da etwa gar nichts an? Lena schenkt uns ein besonderes Foto zu ihrem eigenen Geburtstag

Sängerin Lena Meyer-Landrut hatte am Mittwoch Geburtstag und wurde gewiss gefeiert und beschenkt. Doch auch sie überraschte ihre Fans - mit einem lasziven Bild von sich.

Hannover - „27“ ist alles, war Sängerin Lena Meyer-Landrut zu einem Bild von sich selbst schrieb, das sie auf Instagram gepostet hat. Und ihre Fans wussten natürlich sofort Bescheid: Ihr Idol wurde am Mittwoch, 23. Mai, 27 Jahre alt.

Doch viel mehr als die beiden Zahlen zog das dazugehörige Foto der Sängerin die Blicke auf sich: Lena schaut mit halb geöffnetem Mund lasziv in die Kamera und streicht sich dabei eine kastanienbraune Strähne aus dem Gesicht. Schultern und Brust sind nackt. Ob Lena auf dem Bild überhaupt etwas trägt, bleibt der Fantasie überlassen.

Die Reaktionen auf das sinnliche Foto sind überwältigend: Es hagelt Glückwünsche, Liebeserklärungen und Komplimente. „Ein Foto zum Verlieben!“, „Wow! Einfach bezaubernd und wunderschön!“, „Schöner geht nicht“, „Du bist einfach so toll und unglaublich hübsch“ ist nur eine Auswahl der begeisterten Reaktionen.

27 Ein Beitrag geteilt von Lena (@lenameyerlandrut) am Mai 23, 2018 um 2:37 PDT

Auch ein anderes Bild von Lena Meyer-Landrut brachte kürzlich ihre Fans zum Ausrasten: Sie zeigte sich in einem knappen Badeanzug, der sich in einem Fenster spiegelte - ein wahrer Blickfang. Dabei gab sich die Sängerin eine längere Zeit bedeckt in den sozialen Medien, postete keinerlei Fotos mehr. Was hinter ihrer Social-Media-Pause steckte, verriet sie schließlich mit einem mysteriösen Posting.

