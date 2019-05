Shitstorm für Lena Meyer-Landrut: Wegen dieser Aktion laufen ihre Fans Sturm

Mit einem derart negativen Feedback ihrer Fans hatte Lena Meyer-Landrut vermutlich nicht gerechnet. Für eine Werbekampagne erntet die Sängerin derzeit einen handfesten Shitstorm auf Instagram.

Berlin - Eigentlich schwebt Lena Meyer-Landrut (27) derzeit auf einer Erfolgswelle. Nicht nur ihr neues Album „Only Love, L“, das Anfang April herauskam und direkt auf Platz zwei der Charts eingestiegen ist, sorgt für positives Feedback bei den Fans.

Auch ihre eigene Modelinie kommt gut an. Doch ein aktuelles Video, dass die Sängerin auf ihrem Instagram-Profil gepostet hat, löste bei ihren rund 2,7 Millionen Followern einen handfesten Shitstorm aus. In dem Clip wirbt die Gewinnerin des Eurovision Songcontest 2010 für eine gemeinsame Kollektion mit Mode-Konzern H&M. Lena tanzt in luftigen Outfits durch ein nobles Anwesen in den Hollywood-Hills, im Hintergrund läuft ihr aktueller Song „Don‘t lie to me“.

Lena erntet Shitstorm für H&M-Kampagen

H&M steht regelmäßig wegen fragwürdiger Arbeitsbedingungen und fehlender Nachhaltigkeit in der Kritik. Und genau das werfen ihr zahlreiche Follower auf Instagram vor. In mehr als 880 Kommentaren finden sich überwiegend kritische Stimmen zu ihrer Zusammenarbeit mit H&M.

„Schön, aber weit entfernt von fair fashion, leider“, schreibt ein User. Ein anderer findet noch deutlichere Worte: „24/7 um die Welt fliegen, die Luft verpesten und Sachen promoten die kein Mensch braucht ‼️ Ausbeute bei der Herstellung, keinen Wert auf Nachhaltigkeit legen, Unternehmen die das Ökosystem zerstören... wow richtig schlechter Werbedeal WHAT ABOUT #ethicalfashion #ethics ???“. Ähnlich diese Kommentare: „Lena: Wie sieht es denn bei h&m mit Nachhaltigkeit, Umweltstandards und fairen Löhnen aus?“ oder „Lena, was bitte stimmt nicht mit dir? H&M? Dein Ernst? Null Nachhaltigkeit, schlimme Arbeitsbedingungen etc. Warum Lena?“, wollen mehrere Nutzer wissen.

Da die 27-Jährige gerade eine eigene Modekollektion auf den Markt gebracht hat, verstehen manche User den H&M-Deal nicht. „Gerade, weil du bei deinem Merch so auf Nachhaltigkeit setzt, verstehe ich nicht so ganz, warum du es jetzt für h&m wieder über Bord geworfen hast...“, schreibt dieser Follower.

Ein anderer hat einen Rat für die Influencerin: „Falls du mal etwas Gutes tun möchtest und nicht nur weiter den eigenen Geldbeutel ins Unermessliche zu füllen, dann mach mal Werbung für wirklich Anständiges wie fairbylaw oder Lebenshöfe wie Hof Butenland, PCAS oder Happily Ever Esther. Es bringt mich echt zum Würgen, dass Influencer wie du ihre Reichweite nur für sich selbst nutzen. Sorry, aber das ist echt eine Schande!“

Harte Worte an Lena: „Wenn man für Geld alles macht“

Das Thema Influencer und Werbeeinnahmen beschäftigt auch andere User: „Wieso sind die Leute eigentlich noch überrascht das Influencer ihre Prinzipien für Geld wegschmeißen“ oder „Wenn man für Geld alles macht“ ist in den Kommentaren zu lesen.

Wie heikel das Thema Werbung für Influencer sein kann, musste kürzlich auch Spielerfrau Cathy Hummels erfahren. Sie stand deswegen sogar vor Gericht, wurde aber freigesprochen.

Bereits im April kündigte die Sängerin auf Instagram die Kooperation mit dem Moderiesen an. „Es ist offiziell! Am 03.05. ist es soweit. Es wird eine exklusive H&M SELECTED BY Kollektion von mir geben“. Mit einem derart negativen Feedback ihrer Fans hatte die 27-Jährige vermutlich nicht gerechnet. Dabei wollte sie nach ihrem Zusammenbruch im TV und einer anschließenden Pause jetzt wieder voll durchstarten.

