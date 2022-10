Lena Meyer-Landrut entsetzt Fans mit kurzen, lila Haaren

Lena Meyer-Landrut schnitt ihre langen, braunen Haare gerade auf super-kurz. Jetzt überrascht sie mit einer neuen Veränderung. Sie zeigt sich auf Instagram dank eines Filters mit lila Haaren.

Berlin - Lena Meyer-Landrut (31) hat ihre eigene Modelinie und liebt es, sich in Schale zu werfen. Immer wieder nimmt sie ihre Fans dabei auch auf Instagram mit. Zuletzt überraschte sie, indem sie ihre super langen Haare abschnitt. Mit ihrer Bob-Frisur erinnerte sie ihre Follower an die junge Victoria Beckham. Jetzt zeigt sie schon wieder einen neuen Style.

Lena Meyer-Landrut zeigt neue Haarfarbe: Plötzlich pink

Die Sängerin liebt es, mit ihren Styles neue Dinge auszuprobieren. So schnitt sie gerade erst ihre langen braunen Haare, die bis zum Po reichten, zu einem ultrakurzen Bob ab. Zu einer Bilderreihe auf Instagram schrieb Lena Meyer-Landrut: „Neue Haare, wer ist das?“.

Aus langen braunen Haaren wird kurzer, lila Bob. © Screenshots Instagram/lenameyerlandrut

In ihrer Instagramstory zeigt sie sich nach einem Aufenthalt in der Maske plötzlich noch einmal mit einer drastischen Veränderung. Ihre Haare sind plötzlich lila! Was zwar täuschend echt aussieht, ist in Realität aber nicht gefärbt worden. Lenas Haare sind immer noch brünett, die 31-Jährige machte sich einen Spaß daraus, sich im Studio zwischendurch mit einem Filter zu filmen, der verschiedene Farben auf ihre Haare projiziert.

Lena Meyer-Landrut zeigt sich mit Filter für pinke Haare

Dazu schreibt Lena Meyer-Landrut: „Can‘t get over the Harajuku Filter“. Schon in der nächsten Story dann die Entwarnung: Lena-Meyer Landrut singt zu einem Beyoncé-Song mit ihrer gewohnt brünetten Mähne.

Stars und ihr Spiel mit Fake-Haarfarben Lena Meyer-Landrut ist nicht die Einzige, die begeistert von dem Filter ist, der einen mit verschiedenen Haarfarben zeigt. So zeigten sich auch Sarah Connor und Sido schon mit den lila Haaren. Carmen Geiss setzt dafür lieber auf Perücken und zeigt sich so wandelbar auch mal mit langen, roten Haaren.

Lena Meyer-Landrut war kürzlich auch als Gast-Jurorin bei „The Voice of Germany“ zu sehen. Dort unterstützte sie ihre Freundin Stefanie Kloß. Eine Darbietung berührte die beiden Sängerinnen sehr: Lena Meyer-Landrut brach bei „The Voice of Germany“ in Tränen aus und erklärte, sie habe „keinen Vater, der [sie] liebt“. Verwendete Quellen: instagram.com/lenameyerlandrut