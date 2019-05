Lena Meyer-Landrut entdeckt Genital in ihrem Video erst, als es zu spät ist

Lena Meyer-Landrut hat ein Instagram-Video gepostet und erst danach gemerkt, dass es etwas Schmuddeliges enthält. Sie hat gleich einen Verdacht.

Update vom 18. April 2019: Lena Meyer-Landrut hat hinter den Kulissen von „The Voice Kids“ eine Menge Spaß - und ihr Umfeld auch mit ihr. Das geht aus ihrer Instagram-Story hervor.

Erst stellt sie per Selfie-Video ihre „Reisegruppe“ vor, wie sie es öfter macht - ein Schwenk über alle, die mit ihr im Raum sind. „Reisegruppeeeeeeee“, ruft sie gut gelaunt, zählt dann die anderen Namen auf und zum Schluss ihren eigenen: „Leni, Check!“

+ Die Lena-Story wurde mit einem Penis verziert. © Screenshot

Erst in der nächsten Sequenz der Instagram-Story merkt sie, dass der vorige Clip etwas Schmuddeliges enthielt: Jemand hatte einen Penis draufgemalt! „Oh mein Gott, was ist mit euch? Ihr habt mein Handy genommen, ihr Schweine“, sagt sie mit großer Empörung, während alle anderen lachen. Lena Meyer-Landrut hat gleich einen Verdacht. „Thapelo Alter“, mutmaßt sie. Gemeint ist der „The Voice Kids“-Kandidat Thapelo, der für seine 14-Jahre schon ziemlich ferkelig unterwegs ist. „Es war Thapelo“, petzen dann auch gleich die anderen.

Der Pennäler-Humor des rund halb so alten Nachwuchssängers scheint sie nur bedingt zu begeistern. Auch, wenn die Empörung natürlich gespielt ist. Lena Meyer-Landrut zeigt sich neuerdings optisch stark verändert.

+ Lena Meyer-Landrut ist empört, Thapelo lacht sich eins. © Screenshot

Nach ekligem Schock: Lena Meyer-Landrut steigt vor aller Augen unter die Dusche

Update vom 15. April 2019: Auf ihrem Youtube-Channel veröffentlicht Lena Meyer-Landrut regelmäßig Videos, in denen sie Einblicke in ihren Wochenablauf gibt. In „Weekly L - Vol. 9“ geht es um ihren Beitrag zu der Sendung „Verstehen Sie Spaß?“, in der die 27-Jährige Fans auf die Schippe nimmt - wie genau erfahren wir erst bei Ausstrahlung der Comedy-Show. Außerdem nahm Lena an den Nickelodeon Kids‘ Choice Awards teil. Und da ging es lustig zu: Zusammen mit Model Lena Gercke wurde die Sängerin mit Glibber übergossen (Wir berichteten unten). Ekel-Alarm bei den beiden Lenas! Lena Meyer Landrut nimmt ihre Fans danach sogar mit unter die Dusche - und stellt sich einfach voll bekleidet unter den Wasserstrahl. Hauptsache den grünen Schleim schnell loswerden: Man sieht der 27-Jährigen an, wie angeekelt sie ist. Die Kid‘s Choice Awards hat die Sängerin aber offenbar trotzdem genossen. In ihrer Rede zeigt sie, wie dankbar sie ihren jungen Fans ist und sendet „ganz viel Liebe“.

Lena Meyer-Landrut wird in TV-Talk „blödeste Frage“ gestellt - und so reagiert sie

Update vom 10. April 2019: Ihr aktueller Radio- und TV-Marathon führte Lena Meyer-Landrut auch in die „Pierre M. Krause Show“ (SWR). Die Sendung wurde am Dienstagabend ausgestrahlt.

Lena-Fans kommen voll auf ihre Kosten, denn die ganze halbe Stunde ist ihr gewidmet. Krause und Meyer-Landrut thematisieren erst ihre schwere Zeit, als es ihr seelisch nicht gut ging. Sie plaudern entspannt über ihre jeweiligen Lieblingsserien. Sie spielen „The Voice - nur andersrum“, eine abgewandelte Fassung von „The Voice“. Und zum Finale schmettert das ganze Studio „Let it be“ von den Beatles.

Und natürlich - schließlich ist es auch ein Promo-Auftritt - sprechen Lena Meyer-Landrut und Pierre M. Krause übers neue Lena-Album. „Tatsächlich habe ich ziemlich große Angst davor, dass es veröffentlicht wird. Ich habe Todesangst“, gesteht sie in der wohl vorab aufgezeichneten Sendung. In dem Album würde sie ihre Seele offenbaren. „Only Love, L“ ist am vergangenen Freitag erschienen. Und während Krause bemüht ist, in seinen Interviewfragen ansonsten ausgetretene Pfade zu verlassen, gelingt ihm das einmal gar nicht.

„Es ist ein persönliches Album. Es ist die blödeste Musik-feuilletonistische Frage, die ich selber schon oft persifliert habe: Du Lena, das ist ja dein persönlichstes Album im Gegensatz zu den Alben davor?!“ Halb scheint er die Frage ernst zu meinen, aber natürlich verpackt Krause es betont lustig. Lena bleibt trotz der Frage, die sie bei ihrem Interviewmarathon sicherlich schon x-fach beantwortet hat, hochprofessionell. Auch als er Meyer-Landrut noch auf den Albumtitel anspricht. Die reagiert ganz cool. „Es geht um Liebe, es geht um platonische zwischenmenschliche Liebe, es geht um romantische Liebe, es geht um sexuelle Liebe, es geht um Selbstliebe. Also sozusagen alle Bereiche der Liebe werden abgedeckt.“ Es sei autobiografisch und aus ihren Gefühlswelten entstanden.

Mit grünem Glibber bespritzt! Pfui-Attacke auf Lena Meyer-Landrut und Lena Gercke

Unser Artikel vom 5. April 2019:

Rust - So hat man die beiden auch noch nie gesehen! Lena Meyer-Landrut (27) und Lena Gercke (31) sind für die Fernsehshow „Nickelodeon Kids' Choice Awards 2019“ mit Glibber übergossen worden.

„Es war ungewohnt. Aber es hat Spaß gemacht“, sagte Gercke nach der Aktion in Rust bei Freiburg: „Und es war witzig, weil Doppel-Lena im Boot saß.“ Gercke und Meyer-Landrut fuhren im Boot einer Wasserachterbahn, als Schleimfontänen mit grellgrüner Flüssigkeit auf sie einprasselten. Die beiden waren mit ihren gelben Regenmänteln im Partnerlook.

Vor Lena Meyer Landrut und Lena Gercke bekam Heidi Klum die Schleimdusche

Die Fans können das Spektakel diesen Sonntag (7. April) um 19.00 Uhr auf Nickelodeon ansehen. Aufgezeichnet wurde die Sendung im Europa-Park in Rust und richtet sich laut dem Sender vor allem an Kinder und Jugendliche.

Bei den seit 1988 verliehenen Awards ist es Tradition, dass Prominente mit Schleim übergossen werden. Vor einem Jahr musste in der US-Ausgabe der Show Modelmama Heidi Klum die Ekel-Attacke überstehen. Auch sie war damals „eingeschleimt“ worden.

Lena Meyer Landrut mit Tränen in den Augen

Die Show in Rust zeichnet Musiker aus Deutschland, Österreich und der Schweiz aus. Dabei sind nach Angaben des Senders unter anderem die Sänger Wincent Weiss und Mike Singer sowie die YouTube-Stars Heiko und Roman Lochmann (19) alias Die Lochis. Moderiert wird die Sendung von den in Stuttgart lebenden Zwillingen Lisa und Lena (16).

+ Lena Gercke und Lena Meyer-Landrut kurz vor ihrer Schleimdusche. © dpa / Patrick Seeger

Lena Meyer-Landrut zeigte sich kürzlich extrem emotional mit Tränen in den Augen auf Instagram. Doch auf ihrer Party zur Verföffentlichung des Albums war das schnell vergessen: Dort tanzte Lena Meyer-Landrut lasziv und küsste einen Star. Außerdem wurde Lena Gercke durch „Germany´s Next Topmodel“ bekannt. Ob Modelmama Heidi Klum nun wirklich schwanger ist oder nicht, dazu äußerte sich vor Kurzem Bill Kaulitz.

