Lena Meyer-Landrut macht ihren Fans trotz Corona-Krise Mut: „Engel auf Erden“

Lena Meyer-Landrut schützt sich offenbar vor Corona und isoliert sich zuhause. Doch trotz der aktuell schwierigen Zeiten schafft sie es, ihren Fans Mut zu machen.

Lena Meyer-Landrut* befindet sich offenbar in Quarantäne.

befindet sich offenbar in Quarantäne. Wegen der Corona-Krise* richtet sie ernste aber auch aufbauende Worte an ihre Fans.

richtet sie ernste aber auch aufbauende Worte an ihre Fans. Ihre „Quarantäne Freundin“ ist dabei Schmuddel-Autorin Charlotte Roche.

Update vom 23.03.2020, 16.15 Uhr: : Etwas Entschleunigung kann einem manchmal vielleicht auch ganz gut tun. So scheint es zumindest für Lena Meyer-Landrut zu gelten, denn die derzeitige Corona-Krise zwingt auch die Sängerin dazu, etwas mehr Zeit als gewöhnlich in den eigenen vier Wänden zu verbringen. Wie man die allerdings sinnvoll nutzen kann und dabei trotzdem die gute Laune nicht verliert, demonstriert die 28-Jährige ihren Followern derzeitig auf Instagram. Nachdem sie dort bereits ihre „Quarantäne Freundin“ vorgestellt hat (siehe unten), macht die Musikerin ihren Fans auch mit ihren neuesten Post Mut - und scheint dabei schon fast ein wenig spirituell zu werden, wie manche der User meinen. Aktuell hält eine tiefenentspannte Lena nämlich ein Stückchen des „Palo Santo“-Räucherholzes - dem ganz besondere Heilkräfte nachgesagt werden - in die Kamera und schreibt dazu: „Palo Santo-Mood. Weich und durchlässig bleiben.“

Lena Meye-Landrut puzzelt während ihrer Corona-Isolation

Die entspannenden Düfte scheinen ihren Dienst auch auf jeden Fall bereits getan zu haben, denn wie ein Blick in Lenas Insta-Story verrät, hatte die Musikerin bereits ganz viel Muse, um zu Hause zu puzzeln und zu dekorieren. Und auch für die Fans der 28-Jährigen scheinen die privaten Einblicke in deren neuen Alltag Balsam für die Seele zu sein. „Danke, dass du diese schwere Zeit für uns alle etwas erträglicher machst“, schreiben sie der Sängerin, die für sie zugleich einfach nur ein „Engel auf Erden“ ist.

+ Lena vertreibt sich die Zeit in der Corona-Isolation unter anderem mit puzzeln. © Screenshot Instagram Lena Meyer-Landrut

Originalartikel vom 19.03.2020

Lena Meyer-Landrut: Liebeserklärung via FaceTime mit „Quarantäne Freundin“

Köln - „Zur Ruhe kommen, Sachen lernen, die man schon immer mal lernen wollte und wo einem ständig die Zeit fehlt, informiert bleiben, sich auf die wichtigen Dinge konzentrieren“, all das nimmt sich Lena Meyer-Landrut in den kommenden, entschleunigten Tagen vor. Offenbar bleibt die Sängerin* derzeit zu Hause. Noch zum Weltfrauentag grüßte sie ihm hübschen Bikini vom Strand.

Lena Meyer-Landrut reagiert auf Corona-Krise: Sie richtet einen Appell an die Fans

Dabei richtet sie sich auch mit weisen Worten an ihre Fans. Man solle keine Panik und keinen Hass schüren, appelliert die 28-Jährige: „Wir sind zusammen allein und es liegt an uns, das beste daraus zu machen, diese Krise als eine Entscheidungshilfe zum Guten zu nutzen.“ Die kollektive Zustimmung in den Kommentarspalten dürfte sie dementsprechend erfreuen.

Lena Meyer-Landrut unter Corona-Quarantäne? So verbringt sie die Zeit zu Hause

Neben zahlreichen nützlichen Vorschlägen, mit denen man die Zeit unter Corona-Quarantäne füllen könnte, empfiehlt sie auch, mit den Liebsten in Kontakt zu bleiben: „Mit der Familie und den Freunden telefonieren / FaceTimen.“ Das hat das TV-Sternchen* auch gemacht und verrät sogar, mit wem genau.

Lena hat eine „Quarantäne Freundin“ gefunden, verrät sie in ihrer Story. Und nachdem sich beide an den Hashtag „#stayhome“ halten, gibt es Liebesgrüße und Geburtstagswünsche eben über das Internent.

Lena Meyer-Landrut: Schmuddel-Autorin Charlotte Roche ist ihre „Quarantäne Freundin“

„Happy Birthday, Quarantäne Freudin! I LOVE YOU“, schreibt Lena über einen Screenshot vom FaceTime-Gespräch mit Charlotte Roche. Die Schmuddel-Autorin scheint sich über die Liebesgrüße tierisch zu freuen.

+ Lena Meyer-Landrut schickt Geburtstagsgrüße an Charlotte Roche. © Screenshot Instagram

Lena und Charlotte Roche verbindet seit einigen Jahren eine enge Freundschaft. Wie besonders ihre Verbindung ist, verrieten die beiden im Dezember vergangenen Jahres. Ein heftiger Streit trug wohl dazu bei, dass ihre Beziehung jetzt noch stärker ist. Beste Freunde lassen sich wohl einfach nicht trennen - auch nicht vom Coronavirus*.

