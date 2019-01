Hat sie das nicht gemerkt? Lena Meyer-Landrut: Badeanzug zwischen den Beinen viel zu knapp

Lena Meyer-Landrut beeindruckt ihre Fans mit zahlreichen Urlaubsaufnahmen - doch dass ihr Badeanzug dabei zu knapp ist, hat sie vielleicht nicht gemerkt.

Maskat/München - Lena Meyer-Landrut lässt es sich derzeit in der Sonne gut gehen. Richtig gut gehen. Bevor die anstrengenden Aufgaben einer Star-Sängerin wieder auf sie warten, erholt sie sich in der Ferne. Einzige Aufgabe neben Erholung und Abenteuer: die Fans an alldem teilhaben lassen. Das macht sie sehr eifrig via Instagram. Mit einzelnen Fotos wie diesem, bei dem sie leicht bekleidet in Katar überm „Abgrund“ baumelt:

Lena Meyer-Landrut: Urlaubsgrüße via Insta-Story

Aber vor allem packt Lena Meyer-Landrut reihenweise Updates in ihre Insta-Story. So auch diesen Freitag und Samstag. Dort ist zu erfahren, dass Lena nicht mehr in Katar weilt, sondern es sie in den Oman verschlagen hat. Genauer: nach Maskat, die Hauptstadt des Omans. Sie zeigt einige Ausnahmen aus ihrem Trip durch die Stadt, eine Gasse beispielsweise und eine opulente Tür, außerdem beeindruckende Landschaftsaufnahmen.

+ Lena Meyer-Landrut hat beim Schnorcheln eine Freundin gefunden. © Screenshot Instagram

Lena Meyer-Landrut auf Schnorchel-Ausflug

Für Lena ging‘s zudem auf einen Schnorchel-Ausflug, bei dem ihre Frisur mächtig zerzaust wurde.

+ Lena Meyer-Landrut mit zerzaustem Haar. © Screenshot Instagram

„Ich habe eben riesige Meeresschildkröten gesehen“, schreibt sie voller Stolz. Und fragt den Bootsmann, wie riesig die denn gewesen seien. Einen Meter groß? „Halber Meter“, bremst dieser recht unbeeindruckt ihre Euphorie.

Außerdem zeigt Lena in ihrer Instagram-Story, dass sie sich auch auf die landestypischen Gegebenheiten einstellen kann - und sich verhüllen kann.

+ © Screenshot Instagram

In Deutschland zeigt sie sich ja gerne auch mal freizügig - und auch auf den Insta-Fotos aus Katar hat sie das getan - aber hier war hoffentlich keiner in der Nähe, der sich daran gestört haben könnte.

Lena Meyer-Landrut mit knappem Badeanzug im Hotelzimmer

Das war wohl auch bei einer absoluten Blickfang-Passage aus dem Instagram-Video so. Mit einem roten Badeanzug bekleidet, tänzelt sie durch die Gegend, offenbar aufgenommen vor der Kulisse eines luxuriösen Hotel-Zimmers. „Guten Morgen“, schreibt sie dazu.

+ Ist der nicht etwas zu knapp? © Screenshot Instagram

Eines ist Lena aber wohl nicht so recht aufgefallen: Dass ihr Badeanzug zwischen den Beinen viiiiiiiiel zu knapp ist und so ziemlich die komplette Bikinizone freigibt. Auf die Straße sollte sie so lieber nicht gehen. In Deutschland nicht, und im Oman erst recht nicht ...

