Lena Meyer-Landrut postet intimes Foto aus dem Studio und die Fans flippen aus     

Lena Meyer-Landrut (27) arbeitet an ihrem musikalischen Comeback. Mit einem Foto auf Instagram offenbart die Sängerin einen Einblick in ihre Arbeit im Tonstudio. Um einen Song geht es dabei weniger.

Lange war es still um Lena Meyer-Landrut (27), jedenfalls musikalisch gesehen. Nachdem die Musikerin mit „Satellite“ beim Eurovision Song Contest vor acht Jahren den ersten Platz geholt hatte, soll sich das bald ändern. Aktuell arbeit Lena Meyer-Landrut im Studio an einem neuen Album. Ihre Fans können es kaum erwarten neue Songs zu hören. Über diesen kreativen Prozess hält sie ihre Follower auf Instagram auf dem Laufenden. Dabei lässt die 27-Jährige ihre Fans an ihrer Gefühlswelt, aber auch an ihren Pausen teilhaben. Selbst, wenn die Schnappschüsse sich meistens weniger oder nur am Rande um Musik drehen. Kürzlich postet Lena Mayer-Landrut ein Selfie, das für Furore sorgte.

Gibt es bald ein neues Album von Lena Meyer-Landrut?

Nun demonstriert ein Foto aus dem Tonstudio, dass Lena Meyer-Landrut wirklich mit ihrem neuen Album voranzukommen scheint. Dabei trägt die Sängerin bei der Aufnahme ihrer Tracks jedoch ein ziemlich knappes Outfit: ein bauchfreies Top mit Spaghettiträgern und sportliche Hotpants. „All day everyday studio“, schreibt sie auf englisch zu dem Post (auf Deutsch: Jeden Tag den ganzen Tag im Studio).

Die Reaktionen ihrer Fans folgen promt. „Wow, du siehst super aus“, „du bist der Hammer“ oder „Traumfrau“ ist in den Kommentaren zu lesen. Die Klamotten sind natürlich DAS Thema.

So witzelt ein Nutzer: „Muss warm im Studio sein“. Ein anderer meint: „Toll. Du hast eine super Figur. Kommt bestimmt vom Training. Könntest Du wieder mal Deinen Waschbrettbauch zeigen?“.

Optisch überzeugt Lena Meyer-Landrut ihre Fans. Ob das neue Album auch so viel Zuspruch findet, wird sich zeigen. Mit ihren heißen Fotos in den sozialen Medien heizt die Sängerin jedenfalls die Vorfreude mächtig an. Bis die neue Platte rauskommt müssen sich alle noch gedulden.

Ein Beitrag geteilt von Lena (@lenameyerlandrut) am Jul 7, 2018 um 10:00 PDT

Lesen Sie auch Lena Meyer-Landrut spricht über Magersucht - und es ist heftig

ml

Video Wie ist Lena sie wirklich?

Über so ziemlich jeden Star geistern die verschiedensten Gerüchte durch die Welt, so auch zu Lena Meyer-Landrut. Die Sängerin soll, wie gemunkelt wird, manchmal arrogant und zickig wirken. Zuletzt äußerte sie sich gegenüber „Emotion“ zu dem Thema und was sie verraten hat, sehen Sie hier.





Wandel im Video: Lena Meyer-Landrut früher und heute

Lena Meyer-Landrut hat sich über die Jahre ganz schön verändert. Die 25-Jährige hat sich von der süßen Sängerin hin zur extrem sportlichen Power-Frau entwickelt. Die Bilder im Video zeigen ihre Transformation.