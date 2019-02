Lena Gerckes Fans verwundert über Unten-Ohne-Foto - sie haben eine ganz bestimmte Frage   

Model Lena Gercke überrascht ihre Fans auf Instagram mit einem gewagten Unten-Ohne-Foto. Ihren Followern stellt sich eine ganz bestimmte Frage ...

Update vom 05. Februar 2019:Bei Topmodel Lena Gercke (30) läuft es derzeit mehr als rund. Zum einen wird die Gewinnerin der ersten Staffel von „Germany‘s next Topmodel“ bei der diesjährigen GNTM-Staffel zu ihren Wurzeln zurückkehren: Sie wird neben Model-Mama Heidi Klum als Gast-Jurorin einspringen.

Und auch privat soll es bei ihr gerade super laufen. Es gibt Gerüchte, dass die 30-Jährige sich mit einem Sportler sehr gut verstehen soll. Und die kommen nicht von ungefähr: Beim Ball des Sports 2019 soll Lena Gercke laut „Bild“ die Party gemeinsam mit dem deutschen Tennis-Ass Alexander Zverev (21) verlassen haben. Anschließend heizte die Blondine die Gerüchteküche auf Instagram noch weiter an.

Dass es dem Model zur Zeit offenbar richtig gut geht, zeigt auch eines ihrer neuesten Instagram-Bilder. Auf dem Schnappschuss ist Lena Gercke zu sehen, wie sie glücklich in die Kamera strahlt. Die hübsche Marburgerin posiert kaum geschminkt und mit lässigem Dutt in einer gemütlichen Wohnung. So weit, so unspektakulär. Alles andere als normal ist jedoch ihr Outfit: Bis auf einen weiten Pulli und ein paar dicke Socken trägt das Model nämlich offenbar NICHTS! Zumindest ist weit und breit keine Hose zu sehen.

Das haben auch ihre Fans entdeckt. Ein User kommentiert die Frage, die wohl allen auf der Zunge liegt: „Wäre interessant, ob sie was drunter trägt.“ Ein anderer wird noch konkreter: „Hose vergessen?“

Aber auch Komplimente erntet das Bild: „Wow! Beine bis zum Hals!“ und „Du bist einfach eine wunderschöne Hammerfrau, Lena!“ lauten zwei der zahlreichen Kommentare.

Lena Gercke gewährt Einblicke in enorm knappem Badeanzug

Update vom 22. Dezember: Lena Gercke schickt ihren Fans auf Instagram Grüße aus dem Naturhotel Forsthofgut. Und die haben es in sich: Die Blondine zeigt sich in einer Hot Tube in einem extrem knappen schwarzen Badeanzug, der seitlich sehr tiefe Einblick zulässt. „Cooling down before Christmas“ schreibt sie dazu.“ Ihre Fans sind begeistert: „Heiß, heißer, am heißesten“ oder einfach nur „Wow“ lauten die Kommentare.

News vom 18. Dezember: Lena Gercke packt aus, was sie beim ominösen „Promi-Tinder“ erlebt hat

Nach der Trennung von Kilian Müller-Wohlfahrt im Mai 2018 ist Model und Moderatorin Lena Gercke wieder Single. Davor war sie von 2011 bis 2015 mit Weltmeister Sami Khedira zusammen. Im Gespräch mit dem DB-Magazin „mobil“ verriet die 30-Jährige nun, dass sie auch schon mal im Netz auf Männersuche ging. Die gewöhnliche Version der Flirt-App Tinder ist für sie aber tabu. „Als Person in der Öffentlichkeit hat man da eine innere Sperre. Ich kann mich nicht einfach mit wildfremden Menschen treffen und mich öffnen. Die meisten würden schon sehr viel über mich wissen, ich dagegen nichts über sie.“

Raya: Lena Gercke über die Promi-Version von Tinder

Für Promis gibt es aber eine Alternative - Raya heißt die App, es ist sozusagen die VIP-Version von Tinder. Die Celebrity-App gewährt nur ausgewählten Persönlichkeiten Zugang zur Community, zumeist Promis und Künstlern. Lena Gercke erzählt im Interview, welche Erfahrungen sie auf Raya sammelte. „Ich war mal kurz drauf, man kennt den einen oder anderen.“ Aber insgesamt empfindet sie das Online-Dating als „sehr oberflächlich“.

Video: Darum ist Lena Gercke - Fan irritiert

Darum sind Online-Flirts nichts für Lena Gercke

Gercke: „Es gibt einige Menschen, die mich vielleicht optisch im ersten Moment gar nicht angesprochen hätten, in die ich mich aber trotzdem verliebt habe.“ Doch es gibt noch einen anderen Grund, warum Online-Flirts nichts für sie sind: „Ich bin viel zu schüchtern. Ich könnte mich nie mit jemandem verabreden, mit dem ich nur geschrieben habe.“

Die Männer werden aber sicherlich auch andere Wege suchen, um mit dem attraktiven Model in Kontakt zu treten.

