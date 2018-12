Lena Gercke: Oben ohne bei "The Voice"? - Fans flippen bei Instagram aus

Lena Gercke sorgt für wilde Spekulationen unter den Instagram-Fans: Ist die Moderatorin von "The Voice of Germany" auf diesem Bild etwa hüllenlos zu sehen?

Berlin - Dass Model und Moderatorin Lena Gercke (30) gerne viel Haut zeigt, ist nichts Neues. Doch wie nordbuzz.de* berichtet, versetzt ein aktueller Schnappschuss aus dem "The Voice of Germany"-Studio, den die Blondine auf Instagram teilte, die Fans in helle Aufregung: Ist Lena Gercke hier oben ohne zu sehen?

Lena Gercke oben ohne bei "The Voice"? Das Model geizt bei Insta nicht mit seinen Reizen

Mit ihren Outfits sorgt Moderatorin Lena Gercke bei der Musik-Show "The Voice of Germany" für den gewissen Sex-Appeal. Ob in knallenger, schwarzer Lack-Hose, kurzen Leder-Shorts oder im Satin-Overall mit extra-tiefen Ausschnitt: Die 30-Jährige begeistert immer wieder auf Neue mit ihren heißen Looks. Doch der Instagram-Schnappschuss aus dem TVOG-Studio geht in Sachen Freizügigkeit selbst für Lena zu weit.

+ Lena Gercke mit ihrem TVOG-Kollegen Thore Schölermann © picture alliance/dpa

Lena Gercke oben ohne bei Insta? Irritierendes Bild von "The Voice of Germany"

Das Bild zeigt Lena Gercke während der Proben zu "The Voice of Germany". Sie trägt einen weißen Zweiteiler, bestehend aus einer Anzughose und einem Blazer mit einem extrem tiefen Revers. Höchst wahrscheinlich hat die erste Gewinnerin von "Germanys next Topmodel" unter dem Blazer ein Bandeau-Top oder Ähnliches an. Doch ihr Brustbereich wird komplett vom Arm eines Mitarbeiters verdeckt, sodass es aussieht, als sei Lena Gercke oben ohne im Studio unterwegs. Der Clou: Kollege Thore Schölermann grinst im Hintergrund wie ein Honigkuchenpferd.

Lena Gercke bei Insta oben ohne? "The Voice"-Fans feiern Schnappschuss

Ihre Fans feiern das Bild auf Instagram: "Wenn ein Männerarm breiter ist als dein Top", kommentiert ein Fan das Bild. "Und die Einschaltquoten gehen durch die Decke", witzelt ein anderer Follower. Ein weiterer humorvoller Kommentar lautet: "Kann der Dödel nicht seinen Arm wegnehmen?". Dass dem Model die optische Täuschung vorm Hochladen des Bildes nicht selbst aufgefallen ist, ist eher unwahrscheinlich. Lena weiß halt ganz genau, wie sie ihre Fans glücklich macht.

