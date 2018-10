Lena Gercke postet Bikini-Bild aus Urlaub - viele User sind schockiert

Ist Lena Gercke zu dünn? Viele User sorgen sich um das Model, als sie ein aktuelles Bikini-Foto von ihr sehen. Andere User verteidigen sie.

München - Lena Gercke im Bikini auf Bali - und wie so oft versorgt das Model seine Instagram-Follower mit Bikini-Fotos. So schreibt die Ex-Freundin von Fußballstar Sami Khedira zu diesem Foto: „Das hier ist mein Nein-ich-gehe-hier-nicht-weg-Gesicht - so viele Erinnerungen“. Offenbar will Gercke gar nicht mehr weg von Balis Traumstränden und Pools.

Während viele Instgram-User Lena zu ihrem Traumkörper grautlieren (“Wunderschön“, „Ich möchte auch so einen Bauch“, „Very nice and sexy“), oder ihr zustimmen, was für ein tolles Land Bali sei (“die Herzlichkeit der Menschen und die unfassbar schöne Natur“) machen sich viele von Lenas Followern große Sorgen um ihr Idol: Für sie ist die erste Gewinnerin von „Germany‘s Next Topmodel“ schlicht zu dünn.

Tatsächlich kann man deutlich Gerckes Rippen erkennen, während sie sich am Pool räkelt.

Lena Gercke: Follower finden bei Instagram GNTM-Siegerin zu dünn

„Wenn jeder ehrlich und objektiv dieses Bild betrachtet ist das einfach zu dünn“, schreibt ein User in einem langen Post.

Das sei „kein Angriff sondern eine objektive Feststellung.“

Der User weiter: „Schlank ist doch toll, aber das ist nicht mehr schlank.“ Sondern offenbar zu schlank für seinen Geschmack

Ein anderer User kommentiert in dieselbe Richtung: „Sehr dünn ...“ Und noch eine Userin sagt: „Ohaaa wie dünn hast du abgenommen? Nicht bös gemeint.“

Der Kommentar einer anderen Userin lautet: „Bin bisserl erschrocken - find auf der Aufnahme wirkst du echt sehr abgemagert.“

„Seit wann bist du so dürr? Du bist unfassbar hübsch, aber da darf ruhig mal wieder mehr dran sein.“, kommentiert eine andere.

Hitzige Diskussion entbrennt: Ist Lena Gercke zu dünn?

Eine hitzige Diskussion entbrennt: „Selten sowas Dämliches gelesen!“ schießt eine Instagram-Userin in Richtung des eines Lena-Kritikers zurück.

Eine Userin geht noch weiter: „Ich finde es so respektlos dir zu sagen, du bist zu dünn, oder du solltest mal was essen. es ist dein Job einen guten Körper zu haben und diesen gut zu präsentieren. Das gehört irgendwie zu einem Model dazu, egal wie dumm das klingt, es ist so.

Sie echauffiert sich weiter: „Und dann diese unnötigen Kommentare, ob wohl niemand weiß was in dir vorgeht [...] Jesus Maria das regt mich auf.“