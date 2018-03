Lena Gercke postet neues Bikini-Bild - ihre Fans rasten aus 

Lena Gercke versorgt ihre Fans regelmäßig mit Bikinibildern aus ihrem Traumurlaub in Thailand. Das heißeste Foto hat sie sich offenbar bis zum Schluss aufgehoben - zur großen Freude ihrer Fans.

Bangkok/München - Aus ihrem Traumurlaub im thailändischen Koh Lanta schickte Lena Gercke ihren Fans regelmäßig Urlaubsgrüße. Top gestylt zeigte sich die Moderatorin in wechselnder Bademode. Das heißeste Bikinifoto scheint sie sich allerdings bis zum Schluss aufgehoben zu haben: „Missing the sunsets“, schrieb die 30-jährige Moderatorin unter einen neuen Post, der sie im knappen schwarzen Bikini bei Sonnenuntergang am Strand zeigt.

Ein Foto, das viele Fans der Moderatorin in helle Aufregung versetzt. „Wow, was für Kurven“, begeistert sich ein Follower. „So schön“, lobt ein anderer. „Toller Hintern“, geht ein weiterer Fan ins Detail.

Fast nackt posiert sie nur im Bikini am Stand. Prädikat: Mega hot! Wir zeigen euch die Aufnahme im Video.

Lena Gercke bekommt Preis verliehen

Auch zurück in Deutschland hat Lena Gercke Grund zur Freude. Die 30-Jährige wurde mit dem diesjährigen Radio Regenbogen Awards als Medienfrau des Jahres ausgezeichnet. Sie erhielt den undotierten Preise des privaten Radiosenders aus Baden-Württemberg am Freitagabend bei der Verleihung im Europa-Park in Rust bei Freiburg. Gercke habe es zwölf Jahre nach ihrem Sieg in der ersten Staffel der Castingshow „Germany's Next Topmodel“ als Fernsehmoderatorin in die erste Reihe geschafft, teilte der Sender mit.

