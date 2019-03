Lena Gercke: Model zieht schwarzen Slip zur Seite - Fans trauen Augen nicht

Model Lena Gercke zieht ihren schwarzen Slip auf einem Foto bei Instagram zur Seite. Die Fans vom GNTM-Star ihren Augen nicht. Das Bild schockiert sie total.

Lena Gercke entblößt auf einem Foto bei Instagram fast ihre Bikini-Zone

Das Model zieht ihren Slip mit dem Finger nach oben und leicht zur Seite

Die Fans der ersten GNTM-Gewinnerin sind wirklich schockiert und kritisieren das Bild von Lena Gercke

Cloppenburg - Alle Fans, die beim Blick auf die vergangenen Fotos, die Lena Gercke auf Instagram so geteilt hatte, dachten, "heißer geht es nicht wirklich mehr", belehrte das 31-jährige Model jetzt eines Besseren: Ihr neustes Foto toppt wirklich alles! Wie nordbuzz.de* berichtet, stößt das scharfe Slip-Bild nicht bei allen Fans auf Verständnis und löst teilweise böse Reaktionen aus.

Lena Gercke: Model schockt ihre Fans mit Foto von schwarzem Slip bei Instagram

Lena Gercke weiß eben ganz genau, wie sie ihren scharfen Body in Szene setzen muss, um für ordentlich Gesprächsstoff zu sorgen. In jüngster Vergangenheit häuften sich Bilder der ersten GNTM-Gewinnerin in unfassbar knappen Outfits, die mehr preisgaben als verhüllten: Wer hätte gedacht, dass ProSieben-Moderatorin Lena Gercke ihren Busen-Blitzer noch überbieten könnte?

Mehr News zum Model: Ops, she did it again - Lena Gercke hat Nippel-Blitzer auf Instagram!

Lena Gercke: "T****n sind Wahnsinn!" Geht Model mit heißem Foto jetzt zu weit?

Lena Gercke: Model legt beinahe Bikini-Zone frei

Doch genau das stellte Lena Gercke jetzt auf Instagram unter Beweis. Das Foto im Helmut Newton-Stil zeigt die heiße Blondine mit wilden, feuchten Haaren, verruchten, extrem hohen schwarzen Overknee-Stiefeln und einem überdimensionalen Trench-Coat. Was das Model darunter trägt? Nicht besonders viel. Nur einen schwarzen Slip, den Lena Gercke noch mit einem Finger hoch und leicht zur Seite zieht, sodass beinahe ihre Bikini-Zone freigelegt wird. Was für ein Anblick!

Mehr zum Thema: Model Lena Gercke verdreht ihren Fans mit blankem Po und Bikini-Akrobatik den Kopf, wie nordbuzz.de* berichtet.

Lena Gercke: Foto von schwarzem Slip bringt Fans vom Model bei Instagram in Rage

Während sich viele von Lena Gerckes Instagram-Followern über das heiße Outfit freuen, zeigen sich einige der Fans regelrecht entsetzt und machen sich mit entsprechenden Kommentaren unter dem Foto Luft:"Behalte bitte deinen Stil. Warum so viele W****vorlagen Fotos? Hast du echt nicht nötig!", "Billig.... Sorry Lena!" oder einfach nur "Zu n*****", ist da zu lesen. Ob das Model sich diese bösen Reaktionen zu Herzen nehmen nimmt, wird sich noch zeigen.

*nordbuzz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerk