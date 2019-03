Lena Gercke: Model zeigt blanken Po im Urlaub - und verdreht Fans den Kopf

Lena Gercke zeigt sich auf Fotos bei Instagram sehr freizügig am Strand. Im knappen Bikini verdreht das Model ihren Fans so richtig den Kopf.

Lena Gercke zeigt sich auf Fotos vom Strand extra freizügig bei Instagram

Das Model schickte ihren Fans Grüße aus dem Urlaub auf den Malediven

Im knappen Bikini turnte die erste GNTM-Gewinnerin und Moderatorin von ProSieben akrobatisch durch den Sand

Malediven - Lena Gercke hat einen Traumkörper, das ist den meisten ihrer Fans wohl ohnehin schon bekannt. Aber für die wenigen Zweifler hat das 31 Jahre alte Model noch einmal ordentlich Argumente auf ihren Account bei Instagram geladen und die Follower mit an einen Traumstrand auf den Malediven mitgenommen. Das Model machte Urlaub am Indischen Ozean. Wie es bei den Influencern so üblich ist, lohnte sich der Urlaub auch für die Fans von Lena Gercke, die mit Bildern im freizügigen Bikini verwöhnt werden.

Lena Gercke: Model zeigt blanken Po im Urlaub

In ihrer Insta-Story zeigte sich das 31-jährige Model an einem wahren Traumstrand und bewies ihren Followern, wie gelenkig sie doch ist. "Immer noch ein zehnjähriges Kind", schreibt Lena Gercke zu einem Video, in dem sie im stylischen und knappen blauen Bikini ein Rad schlägt. Dass die Moderatorin körperlich topfit ist, ist ja schon länger bekannt, aber dass Lena Gercke auch ein akrobatisches Talent hat, beweist das Model allen hiermit eindrucksvoll.

Lena Gercke: Model zeigt Fans auf Instagram im knappen Bikini ihre Kehrseite

Bei den Fans kommt vielleicht noch besser ein anderes Bild an. Im selben Outfit und am selben Strand zeigt sich Lena Gercke, wie sie vor der Traumkulisse, die der Indische Ozean bildet, Luftsprünge macht und ein Rad schlägt. Vielleicht ja aus Freude über die tolle Aussicht? Über eine solche können sich auch die Fans von Lena Gercke freuen, denn das Model wird von hinten gefilmt undpräsentiert so ihren Followern eine gute Sicht auf ihre Kehrseite.

Gut möglich, dass eine Instagram-Prominenz vom Format von Lena Gercke, der auf Instagram über zwei Millionen Leute folgen, ihren Followern mit solchen Aufnahmen gezielt das zeigt, was zumindest ein Teil von ihnen sehen will. Denn diese Videos sind nicht die ersten freizügigen Aufnahmen der GNTM-Gewinnerin. Unter anderem zeigte die erste GNTM-Gewinnerin sich auch nach ihrem Urlaub im Paradies in den österreichischen Alpen trotz eisiger Temperaturen ohne Hose.

+ Lena Gercke präsentiert den Fans bei Instagram ihre Kehrseite im Bikini. © Scre enshot Instagram

*nordbuzz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.