Lena Gercke: Model schockt untenrum mit blanker Haut - "Geil, ohne Höschen!"

Bergdorf Priesteregg - Von den Malediven in den Schnee: Auch wenn Model und Moderatorin Lena Gercke aktuell keine heißen Bilder mehr von sich im knappen Bikini am Strand oder im Pool bei Instagram posten kann, weiß die 31-Jährige ganz genau, wie sie ihre vielen Fans bei Laune hält.

Lena Gercke: Model ohne Hose im Schnee - Heißes Bild lässt Fans bei Instagram ausflippen

Der heiße Schnappschuss zeigt Model Lena Gercke in einem österreichischen Urlaubsdomizil, das auf einem 1.100 Meter hohen Hochplateau liegt. Die ProSieben-Moderatorin steht in der verschneiten Natur, neben ihr eine Art Outdoor-Whirlpool. Obenrum trägt sie einen lässigen, übergroßen Hoodie. Textil für untenrum? Fehlanzeige! Lena posiert nämlich ohne Hose und nur mit Adiletten an den Füßen mitten im Schnee.

Erst macht Lena Gercke alle heiß, dann sorgt sie mit diesem Foto für einen Eklat

Lena Gercke: Model trägt im Schnee keine Hose - Scharfes Foto auf Instagram

Hat Lena Gercke auf dem Foto ihres Instagram-Accounts etwa ihre Hose vergessen? Die Fans des Models rasten beim Anblick des scharfen Unten-Ohne-Bilds jedenfalls mächtig aus.Ein Teil der Follower überschlägt sich mit Komplimenten für das Instagram-Bild des GNTM-Stars: "Der Schnee schmilzt, weil du so heiß bist!", "Ohne Höschen, geil!" und "Was für schöne Beine du hast", sind nur drei von zahlreichen Schmeicheleien.

Die andere Hälfte ihrer Fans zeigt sich besorgt: "Wow, Lena! Auch, wenn du keine Hose anhast siehst du noch heiß aus. Aber hole dir keine Erkältung!" oder "Hol dir keinen Schnupfen!", bangen die User um die Gesundheit von Model Lena Gercke.

