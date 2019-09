Lena Gercke: Model postet Foto - Fans sind geschockt

Sorge um Lena Gercke: Wie ist es um die Gesundheit der "The Voice of Germany"-Moderatorin bestellt?

Lena Gercke schockte mit einem Instagram-Foto. Neue Details des Models schüren bei Fans die Angst um die Gesundheit der "The Voice of Germany"-Moderatorin.

Lena Gercke teilte ein schockierendes Bild in ihrer Instagram-Story

Die Fans der "The Voice of Germany"-Moderatorin bangen um die Gesundheit des Models

Mutet sich die Karriere-Frau zu viel zu?

Update vom 20. September 2019: Lena Gerckes Fans müssen weiterhin um den Gesundheitszustand des Models bangen. Die "The Voice of Germany"-Moderatorin musste tatsächlich krankheitsbeding ihre Teilnahme am Dreamball 2019 absagen. Dabei hatte sich Lena so sehr auf das Charity-Event gefreut. In ihrer Instagram-Story teilte Lena Gercke mit, ihr Arzt habe ihr verboten zu fliegen und ihr strickte Bettruhe verordnet. Warum genau Lena Gercke das Bett hüten muss, ist nicht klar. Bleibt zu hoffen, dass es sich bei der Erkrankung der 31-Jährigen um nichts Ernstes handelt.

Cloppenburg/Niedersachsen - Für einen riesigen Schock sorgte "The Voice of Germany"-Moderatorin Lena Gercke unlängst mit ihrer Instagram-Story. Das Model aus Cloppenburg in Niedersachsen teilte ein ganz spezielles Bild mit ihren Followern, das Anlass zur Sorge um den Gesundheitszustand des Models gibt, wie nordbuzz.de* berichtet.

Sorge um Lena Gercke: Karriere auf Kosten ihrer Gesundheit?

Seit sie als erste Kandidatin "Germany's next Topmodel" gewann, geht die Karriere von Lena Gercke steil bergauf. Inzwischen ist die 31-Jährige nicht nur ein gefragtes Werbegesicht, sondern auch erfolgreiche Moderatorin. Und ganz nebenbei hat die 31-Jährige auch noch ihr eigenes Mode-Label "LeGer by Lena Gercke" lanciert. Ganz schön busy also, die Frau Gercke. Insbesondere seit die Dreharbeiten für die aktuelle Staffel von "The Voice of Germany" begonnen haben, dürfte der Terminkalender der Blondine erst Recht aus allen Nähten platzen. Doch schlägt dieser Karriere-Stress nun auf die Gesundheit des Models? Ein Bild, das Lena Gercke jetzt in ihrer Instagram-Story zeigte, gibt Anlass zur Sorge.

Lena Gercke: Schockierendes Instagram-Bild gibt Anlass zur Sorge

Immer wieder sorgt Lena Gercke auf Instagram für heiße Diskussionen bei ihren Followern: Ist das Model zu dünn? Treibt sie zu exzessiv Sport? Kommentare wie "So ein liebes Mädchen, schade, dass Models wegen dem Karrieredruck immer diesen ekelhaften Magersuchtbody aufrecht erhalten..." oder "Wenn die Rippen schon teils rausschauen ist es schon zu dünn ..." unter ihren Bildern sind eher die Regal als die Ausnahme. Ein spezielles Foto aus der Instagram-Story der "The Voice of Germany"-Moderatorin gibt nun berechtigten Grund zur Sorge: Die Schwarz-Weiß-Aufnahme zeigt Lena Gercke scheinbar auf eine Arzt-Liege gebettet, in ihrem Arm steckt eine Infusions-Nadel mit langem Schlauch. Was ist passiert? Hatte Lena Gercke etwa einen Zusammenbruch?

Lena Gercke: Warum benötigte die -Moderatorin eine Infusion?

Warum Lena Gercke die Infusion benötigte, wird leider nicht klar, sodass es vorerst keine Entwarnung gibt. Lena selbst kommentierte das besorgniserregende Instagram-Bild mit "When you actually have a busy week ahead" (Wenn eine stressige/ausgelastete Woche vor dir liegt). Es bleibt also zu hoffen, dass sich die "The Voice of Germany"-Moderatorin in Aussicht einer anstrengenden Woche lediglich präventiv einen Vitamin-Cocktail oder Ähnliches intravenös verabreichen ließ, um fit zu bleiben und nicht um wieder gesund zu werden.

