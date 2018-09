Lena Gercke macht überraschendes Geständnis zu ihrem Körper

Lena Gercke (30) hat einen Mega-Body. Wie toll ihr Körper in Form ist, zeigt das Topmodel gerne von allen Seiten auf Instagram. Doch nun macht die erste GNTM-Gewinnerin ein überraschendes Geständnis.

München - Lena Gercke trainiert dreimal in der Woche. Im Badeanzug (und natürlich auch anderen Outfits) hat das 30-Jährige Model eine Wahnsinns-Figur, wie zahlreiche Fotos auf ihrem Instagram-Account beweisen. Trotzdem hat die Blondine einen Makel an ihrem Körper entdeckt. Besonders schlimm: Selbst das härteste Workout kann das Problem in ihren Auge nicht verbessern.

Was hat Lena Gercke für ein Problem?

"Obwohl ich so viel Sport mache, werde ich wohl leider nie so einen Hintern wie viele Mädels in meinem Gym haben", gesteht Lena Gercke nun in einem Interview gegenüber dem Magazin „Joy“ (aktuelle Ausgabe vom 7.9.).

Dabei ist das Training ein wichtiger Bestandteil in ihrem Leben. Am liebsten macht Lena Gercke demnach Bodyweight-Übungen, Pilates und geht an der Isar joggen. Einfach mal die Seele baumeln zu lassen, kommt wohl für das Model nicht in Frage. "Im Urlaub halte ich mich am liebsten mit Tennis fit", verrät Lena Gercke „Joy“.

ml