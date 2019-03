Lena Gercke: Model lässt tief blicken in Whirlpool - wer sitzt neben ihr?

Lena Gercke heizt mit einem heißen Foto aus dem Whirlpool ihren Fans bei Instagram ein. Im knappen Bikini hat das Model und erste GNTM-Gewinnerin Spaß mit einer Freundin.

Lena Gercke hat ihre Fans erneut mit einem neuen heißen Foto verwöhnt

Auf dem Bild entspannt das Model im knappen Bikini sich im Whirlpool in Österreich

Es ist nicht das erste freizügige Bild, dass die 31-jährige GNTM-Gewinnerin ihren Fans präsentiert

Saalfelden - Die Fans von Lena Gercke auf Instagram bekommen in letzter Zeit so einiges zu sehen. Verwöhnte das Model ihre Follower vor gut einer Woche noch mit freizügigen Bikini-Bildern von den Malediven, hat sich die 31-Jährige inzwischen in kältere Regionen zurückgezogen.

Bei Schnee und Sonne genießt Lena Gercke ihre Zeit in den österreichischen Alpen, lässt aber auch dabei die Fans ihrer heißen Postings nicht zu kurz kommen.

Lena Gercke: Model heizt im Bikini trotz eisiger Temperaturen Fans ein

Erst vor zwei Tagen machte die erste GNTM-Gewinnerin mit einem Bild von sich reden, bei dem sie, trotz eisiger Temperaturen, wohl vergessen hatte, eine Hose anzuziehen (nordbuzz.de* berichtete). Und auch am Montag, nahm das 31-jährige Model ihre Fans dahin mit, wo man sich trotz Temperaturen in der Nähe des Gefrierpunktes im knappen Bikini zeigen kann. Im Whirlpool.

Lena Gercke verwöhnt ihre Fans auf Instagram öfters mit freizügigen Bildern, wie nordbuzz.de* berichtete

Lena Gercke im knappen Bikini: GNTM-Gewinnerin lässt tief blicken

Dort genießt Lena Gercke mit ihrer Freundin Nina Park das Leben und lässt, wie könnte es auch anderes sein, ihre Instagram-Fans daran teilhaben. "Im Whirlpool mit meinem Mädchen", schreibt das Model zu dem Schnappschuss aus dem dampfenden Pool. Auch wenn der Großteil von Gerckes Körper sich auf dem Bild unter der Wasseroberfläche befindet, bietet sich den Followern der ersten Gewinnerin von GNTM dennoch ein Blick auf das üppige Dekolleté ihres Stars.

Mehr News zum Model: Lena Gercke teilt ein heißes Bild auf Instagram, das ihre Fans erregt und auch für vulgäre Kommentare sorgt. Geht das Model mit dem Busen-Blitzer zu weit?

Video: Lena Gercke von GNTM postet heißes Unten-Ohne-Bild

Ob die GMNT-Gewinnerin, der immerhin 2,1 Millionen Menschen auf Instagram folgen, diese Perspektive absichtlich so gewählt hat, oder einfach einen unschuldigen Schnappschuss aus dem Österreich-Urlaub mit Freunden im Whirlpool hochladen wollte, lässt sich nur vermuten. Langweilig wird es den Followern von Lena Gercke aber auf keinen Fall.

*nordbuzz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerk