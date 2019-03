Lena Gercke: Geht Model mit heißem Foto jetzt zu weit? "T***** sind Wahnsinn!"

Model Lena Gercke hat mit einem heißen Foto bei Instagram für vulgäre Fan-Kommentare gesorgt. Der Busen hüpft der GNTM-Gewinnerin auf dem Bild fast aus dem Top.

Model Lena Gercke hat ein sehr heißes Foto auf Instagram geteilt

Lena Gercke springt auf dem sehr freizügigen Bild der Busen fast aus ihrem Top

Unter dem Post von Lena Gercke bei Instagram hinterlassen ihre Fans viele vulgäre Kommentare

Cloppenburg - Lena Gercke schafft es als Model regelmäßig, mit ihren wirklich sehr heißen Fotos bei Instagram die zahlreichen Fans zu erfreuen. Gekonnt schaffte es das 31-jährige Model bislang, extrem viel Haut zu zeigen, ohne sich dabei voll und ganz entblößen zu müssen.Hat Lena Gercke etwa mit ihrem Busen-Blitzer-Bild auf Instagram jetzt diesen schmalen Grat endgültig verlassen? Die Kommentare unter dem anstößigen Foto von Lena Gercke sprechen tatsächlich für sich.

Lena Gercke: Model zeigt Fans bei Instagram Foto von Busen-Blitzer

Wie nordbuzz.de* weiter berichtet, kann es gerade den männlichen Instagram-Followern von Lena Gercke gar nicht freizügig genug sein. Die Fans feiern die erste Gewinnerin von Germany's next Topmodel in aller Regelmäßigkeit für ihre super scharfen Bilder in knappen Bikinis oder kurzen Kleidern. Doch beim neusten Foto von Lena Gercke auf Instagram sind sogar einige männliche Fans plötzlich entrüstet. Ist das hübsche Model dieses Mal etwas zu weit gegangen?

Lena Gercke: Model präsentiert Busen-Blitzer auf Foto bei Instagram

Auf dem heißen Foto bei Instagram ist Model Lena Gercke in einer weiten, weißen Hose. Im starken Kontrast dazu steht das doch sehr winzige, ebenfalls weiße Top, das ihren Busen wirklich nur unzureichend bedeckt, sodass dieser unter dem Oberteil hervorblitzt. Doch auch wenn die meisten Fans von Lena Gercke das wirklich heiße Bild feiern,sind dieses Mal auch auffällig zahlreiche anstößige und äußerst vulgäre Kommentare unter dem Bild der ersten GNTM-Gewinnerin zu finden.

Lena Gercke postet extra heißes Foto bei Instagram: Fans hinterlassen anstößige Kommentare

Es sind mehrere Kommentare auf Lena Gerckes Instagram-Account wie "Deine Ti***n sind der Wahnsinn! Will alles sehen! Zieh dich aus, du bist so sexy und heiß!" oder "Ich fänd dich sympathischer, wenn du dich nicht als W****vorlage präsentieren würdest", die die Frage aufwerfen: Sind solche Fotos vom erfolgreichen Model heiß oder doch schon zu anstößig? Fest steht jedenfalls, dass der größte Teil von Lena Gerckes 2,1 Millionen Abonnenten bei Instagram sich schon jetzt auf den nächste scharfe Foto des Models und ihres Idols freut.

