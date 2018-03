Lena Gercke: Detail an Badeanzug-Foto verwirrt Fans - und blitzt bei diesem Bikini-Bild etwa was?

„Habe mich stark gewundert“: Lena Gercke hat mehrere Urlaubsfotos gepostet, die viele Fans in helle Aufregung versetzen.

Koh Lanta - Statt Spätwinterwetter in Deutschland genießt Lena Gercke (30) gerade die Sonne im thailändischen Koh Lanta und schickt ihren Fans fröhliche Urlaubsgrüße. Top gestylt in einem schwarzen Badeanzug posiert das Model hinter großer dunkler Brille unter Palmen. Ein Foto, das viele Fans der Moderatorin aus zwei Gründen in helle Aufregung versetzt.

„Was sind das für blaue Flecken an der Hüfte?“, wundert sich eine Userin. „Was ist das? Was hast du denn an deinem Oberschenkel?“, fragt sich eine andere. „Artefakte vom übertriebenen Photoshop an den Beinen? Für mich sind das Bräunungsstreifen vom Bikinislip. Allerdings musste ich auch genau hinschauen und habe mich stark gewundert“, kommentiert eine weitere.

Noch ein Detail irritiert viele Follower: „Du hast ganz schön zugenommen oder?“, überlegt ein Fan. Ein anderer munkelt auch gleich: „Schwanger?“ Ein Baby für Lena Gercke? Nach ihrer öffentlich geführten Beziehung mit Star-Kicker Sami Khedira (30) genießt die Gewinnerin der ersten Staffel von „Germany's Next Topmodel“ jetzt ihr privates Glück mit Kilian Müller-Wohlfahrt (36).

Video: Heiße Bikini-Fotos sorgen für Gerüchte - Ist Lena Gercke schwanger?

Auch ein anderes Foto sorgt für Verwunderung: Lena Gercke zeigt sich im knappen blauen Bikini. Viele Fans stören sich an der merkwürdigen Brille. Und so mancher schaut beim tief heruntergerutschten Oberteil genau hin: Blitzt da etwa was? Wahrscheinlich doch nur ein Schatten ... heiß ist das Foto aber allemal.

T- - Land Ein Beitrag geteilt von Lena Gercke (@lenagercke) am Mär 14, 2018 um 3:36 PDT

jms