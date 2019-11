Lena Gercke: Verrät ihr Post im knappen Badeanzug ein Beziehungsdetail?

Lena Gercke präsentiert sich auf Instagram in einem extrem knapp geschnittenen Badeanzug. Ihr Post gewährt tiefe Einblicke und ein Beziehungsdetail?

Model Lena Gercke erholt sich gerade in einem Naturhotel in Österreich.

Auf Instagram hat sie ein Foto gepostet, das sie im extrem tief geschnittenen Badeanzug zeigt.

Mit ihrem Post verrät das Model gleichzeitig ein Detail, das Fragen aufwirft.

Lena Gercke gewährt ihren rund 2,4 Millionen Followern auf Instagram ein weiteres Mal tiefe Einblicke. Diesmal zeigt sich das Model beim Planschen in einem Außenpool des Naturhotels Forsthofgut im österreichischen Leongang.

Während die 31-Jährige den Ausblick auf die leicht verschneiten Berge Österreichs genießt, dürften ihre Fans nur Augen für ihren Badeanzug haben. Der schwarze Einteiler ist nämlich seitlich extrem tief ausgeschnitten und zeigt dementsprechend viel Haut.

Follower von Lena Gerckes Badeanzug-Post begeistert

Die Follower überschlagen sich mit Komplimenten für die erste Gewinnerin von Heidi Klums Castingshow „Germanys Next Topmodel“. „Hammer“, Wow“ und zahlreiche Flammen-Emojis sind unter dem Foto gepostet. Ein Detail von Lena Gerckes Post gerät bei all der Begeisterung über ihr freizügiges Foto fast in Vergessenheit.

Verrät Lenas Foto-Post ein Beziehungsdetail?

Denn das Model verrät in ihrem Post nicht nur, wo sie sich gerade befindet, sondern schreibt auch: „Back at where it all started last year“. Übersetzt: „Zurück, wo alles letztes Jahr begann“. Dazu postet Lena ein zweites Foto, das sie bereits im Dezember 2018 im gleichen Badeanzug im gleichen Pool zeigt. Doch was genau im letzten Jahr an diesem Ort begann, sagt die Blondine nicht. Feststeht: Lena Gercke ist nicht allein im Urlaub in Österreich, sondern zusammen mit ihrem Freund Dustin Schöne (33), wie in einem Video-Clip in ihrer Insta-Story zu sehen ist. „Wir sind in den Bergen in einem unserer Lieblings-Hotels. Das ist so fucking-gemütlich“, verrät sie dabei.

Möglicherweise begann genau hier im vergangenen Jahr die Beziehung zwischen dem Topmodel und dem Regisseur. Vielleicht hatten sich die beiden auch dort erst kennengelernt. Offiziell ein Paar sind Lena Gercke und Dustin Schöne erst seit April 2019.

In freizügigen Posen und Outfits zeigt sich Lena Gercke nicht zum Ersten Mal. Bei einem Schnappschuss im Bett diskutierten die Fans aber plötzlich über einen Rechtschreibfehler.

va

Rubriklistenbild: © dpa / Daniel Bockwoldt