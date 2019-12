Lena Gercke postet Dessous-Bild - doch Follower kritisieren stylische Änderung

Lena Gercke ist ein bekanntes deutsches Model. In den letzten Jahren hat sie sich auch ein Standbein als Moderatorin aufgebaut. Ihr letzter Instagram-Post spaltet die Meinungen ihrer Fans.

Lena Gercke (31) zeigt gerne ihren trainierten Körper auf Social Media.

(31) zeigt gerne ihren trainierten Körper auf Social Media. Derzeit hat sie 2,4 Millionen Follower auf Instagram.

auf Instagram. Auf einem ihrer letzten Post zeigt sich die Blondine in heißen Dessous.

München - Lena Gercke wurde 2006 durch die Model-Sendung „Germany`s next Topmodel“ von Heidi Klum bekannt. Die gebürtige Marburgerin konnte damals den Sieg mit nach Hause nehmen. Seitdem ist sie aus der deutschen Modelwelt nicht mehr wegzudenken. Sie lief mehrmals auf der Berlin Fashion Week. Die Ex-Freundin von Fußballer Sami Khedira ist mittlerweile aber auch eine etablierte Moderatorin. Auf ihrem Instagram-Account postete sie ein sehr freizügiges Bild, doch die Fans achten auf etwas ganz anderes.

Lena Gercke zeigt sich in knappen Dessous auf ihrem Instagramprofil

Die 1,79 Zentimeter große Blondine posiert gerne leicht bekleidet auf Instagram. Ein Bikinischnappschuss aus dem Pool mit Bergblick, ein Oben-ohne-Foto, das ihren Hintern betont. Dazwischen schleichen sich auch Bilder von „The Voice of Germany“-Set. Die Sendung moderiert Lena zusammen mit Thore Schölermann. Mit einem ihrer letzten Instagram-Post hat die 31-Jährige aber den Vogel abgeschossen. Lena schaut mit leicht geöffneten Mund auf den Boden. Ihr Körper ist nur in einen weißen BH und einem knappen Slip gehüllt. Ihr flacher Bau springt direkt ins Auge. Unter das Bild schreibt Lena: „Kind of missing my long hair.“ Die Blondine hat sich vor Kurzem ihre langen Haare abgeschnitten und trägt jetzt einen Bob, das scheint sie jetzt offenbar zu bereuen.

Fans reagieren gespalten auf ihren sexy Post - Die Aufmerksamkeit liegt nicht auf Lenas heißen Kurven

Über 64.000 Likes hat das freizügige Bild schon erzielt. Ihre Follower sind begeistert: „Heißer Engel“, „Du schaust immer wunderschön aus. Eine der schönsten Frauen der Welt“ oder „Dreamgirl“ lauten die Kommentare. Doch nicht jedem gefällt Lenas Offenheit. „Dein Ernst, was für Bilder machst du? Schäm dich“, schreibt ein User unter ihren Post. Die meisten Follower interessieren sich aber nicht für ihren heißen Body, sondern für ihre schönen Haare. „Ich finde die kurzen Haare bei dir ehrlich gesagt viel schöner“ oder „Kurze Haare sehen besser aus“, kommentieren ihre Fans.

