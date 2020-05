Lena Gercke (GNTM): Alle Infos zur Karriere und Schwangerschaft des Models

Lena Gercke holte sich 2006 den großen GNTM-Sieg. Seitdem läuft es für die hübsche Blondine beruflich wie auch privat mehr als perfekt.

Update vom 20. Mai, um 15.18 Uhr: Langsam aber sicher rückt der Geburtstermin von Lena Gercke immer näher. Nordbuzz.de* berichtet nun darüber, wie sehr die GNTM-Gewinnerin unter der Schwangerschafts-Kurzatmigkeit und ihrer Sport-Pause leidet.

Ursprungsmeldung vom 20. Mai: Cloppenburg/Bremen - Lena Gercke* gewann 2006 den Titel "Germany's next Topmodel". Seitdem feilt die hübsche Blondine fleißig an ihrer Karriere. Neben Auftritten bei "The Voice of Germany", "Das Ding des Jahres" und "Das Supertalent" gelang ihr der große Durchbruch mit ihrer eigenen Modemarke "LeGer by Lena Gercke".

Doch auch privat läuft es bei Lena Gercke mehr als perfekt. Nach dem Liebes-Aus mit Sami Khedira fand sie in Dustin Schöne das ganz große Glück. Auch wenn die Hochzeit bislang auf sich warten ließ, ließ Lena Gercke im Januar 2020 die Bombe platzen: Sie und Freund Dustin erwarten Nachwuchs. Seitdem versorgt die GNTM-Gewinnerin von 2006 ihre treuen Instagram-Fans mit zahlreichen Schwangerschafts-Updates. Besonders ihr stetig wachsender Baby-Bauch lässt reichlich Raum für Spekulationen: Bekommen Lena Gercke und Dustin Schöne etwa Zwillinge?

