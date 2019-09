Mareile Höppner als Fan im Stadion - aber ihr Outfit irritiert

Die ARD-Moderatorin Mareile Höppner präsentiert sich als Sportfan in der Red Bull Arena Leipzig. Ihr Outfit gibt ihren Fans Rätsel auf.

Leipzig - Neben dem britischen Königshaus scheint sich Mareile Höppner auch für Fußball zu interessieren. Am 14. September sah sich die ARD-Moderatorin das Spiel des RB Leipzig gegen den FC Bayern an. Im Trikot kreuzte Höppner allerdings nicht auf. Grund genug für ihre Fans, zu rätseln, welche Mannschaft die 42-Jährige angefeuert hat. „Hoffe, Du drückst den Leipzigern die Daumen“, kommentieren die RB-Leipzig-Fans. FC-Bayern-Fans wollen Höppner auf ihrer Seite sehen: „Ich hoffe, du bist Bayern Fan.“ An diesem Samstag geht der Schlagabtausch der beiden Vereine unentschieden aus. Lewandowski schoss die Bayern in der dritten Minute in Führung. Doch Forsberg verwandelte einen Elfmeter für Leipzig.

Mareile Höppner beim Spiel Leipzig - FC Bayern

Mareile Höppner posiert derweil vor dem Spielfeld für einen Instagram-Post. Zu dem Foto schreibt sie: „Grüße vom Blick auf den Rasen.“ Dazu tippt die Moderatorin noch den Hashtag „Sportfan“. Hinter der modebewussten Mareile Höppner ist der Endstand 1:1 des Fußballspiels bereits zu erkennen. Viel interessanter als ihre Vereinszugehörigkeit finden einige ihrer Follower allerdings das Outfit der Brünetten. Auch Mareile Höppner selbst könnte der modische Aspekt wichtiger sein, schreiben Nutzer: „Sie feuert doch niemanden an. Geht nur um das Foto.“

Scherze über Stadion-Outfit von Mareile Höppner: „Miss Leipzig“

Der Look der Journalistin in der Red Bull Arena in Leipzig sticht aus der rot-weißen Masse heraus. Mit einer Baskenmütze, einem karierten Blazer und hoch geschnittenen Shorts erinnert das Outfit an eine Stewardess aus einem vergangenen Jahrzehnt. „So sehen Fußballfans aus,“ scherzen ihre Follower. Die meisten sind jedoch hin und weg von der schönen Mareile Höppner: „Total süß“, „Unglaublich attraktiv“ und „Mega sexy“ beschreiben Nutzer die Moderatorin auf dem Instagram-Foto. Die Fans des RB Leipzig würden Höppner in diesem Outfit direkt zur „Miss Leipzig“ küren, ist unter dem Post zu lesen.

Mareile Höppner erneut in femininem Look

Zwei Tage nach dem Bild aus dem Stadion überrascht Mareile Höppner ihre Fans abermals mit einem femininen Look im Blazer. Diesmal ist die elegante Jacke grün statt kariert. Was die ARD-Moderatorin unter dem Blazer trägt, lässt sich nicht klar erkennen. Im Fokus steht ohnehin die lange gewellte Mähne der 42-Jährigen. „Wenn der Tag mit so viel Frisur los geht, dann habe ich zu tun,“ nimmt Höppner Bezug auf die Haarpracht. Anlass für ihr fröhliches Lächeln ist die „Goldene Henne“. Gemeinsam mit Kamilla Senjo ist Mareile Höpner als Brisant-Team für den Publikumspreis nominiert.