Lady Gaga enthüllt alles - SO haben Sie die Pop-Queen noch nie gesehen

Pop-Sängerin Lady Gaga ist eine echte Diva, die einfach alles tragen kann - oder auch einfach nichts.

Los Angeles - Wer in Hollywood auffallen will, der muss schwere Geschütze auffahren. Schließlich gibt es kaum ein Outfit, das nicht schon getragen, kaum einen Haarschnitt, der nicht schon ausprobiert wurde und kaum einen Skandal, der nicht schon einmal dagewesen ist. Darüber scheint sich Neu-Hollywood-Star Lady Gaga im Klaren zu sein, denn um ihren neuen Film „A Star is Born“ zu promoten (Filmstart in Deutschland: 4. Oktober), macht sie keine halben Sachen. Ganz im Gegenteil: Die Sängerin/Schauspielerin zieht bei Instagram tatsächlich völlig blank - zur Freude ihrer Fans und vermutlich auch der Produktionsfirma von „A Star is Born“.

Lady Gaga zeigt sich oben und unten ohne bei Instagram

Schließlich soll der Film an den Kinokassen möglichst viel Geld einspielen und was wäre da hilfreicher, als eine schöne Marketingaktion im Vorfeld? Aufgrund fehlender Erklärungen zu den Insta-Schnappschüssen seitens der Pop-Diva gehen wir jedenfalls davon aus, dass es sich bei den Nackt-Postings um eine PR-Aktion für ihren neuen Film handelt, für den sie gemeinsam mit Bradley Cooper vor der Kamera stand.

Die Bilder entstammen übrigens der Kamera des berühmten US-Fotografen Eli Russell Linnetz, der auch als Lieblingsfotograf der Kardashians gilt - möglicherweise besteht da ein Zusammenhang mit dessen Vorliebe für viel nackte Haut, die der Fotograf offenbar mit einigen Mitgliedern des Kardashian-/Jenner-Clans teilt - und mit Lady Gaga.

