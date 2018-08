Lady Gaga, Prince und Co.: Diese Mega-Stars kaufen ihre Gitarren in der Pfalz

Deidesheim - Lady Gagas Gitarre kommt aus der Pfalz! Doch nicht nur die Pop-Diva ist von Jens Ritters Instrumenten begeistert: Zu seinen Kunden zählen viele Mega-Stars – auch eine der erfolgreichsten R‘n‘B-Sängerinnen.

Jens Ritter ist der Gitarrenbauer der Stars. Sein berühmtester Kunde war kein geringerer als Superstar Prince. Doch jetzt auch zählt eine Pop-Diva zu seinen Kunden: Lady Gaga! Die ‚Queen of Pop‘ kauft die Gitarre für ihre Shows in Las Vegas für schlappe 48.000 Euro bei dem Deidesheimer.

+ Mit dieser Gitarre wird die Pop-Diva Lady Gaga bei ihrer Show auftreten. © Jens Ritter

Über eine WhatsApp-Nachricht bekommt Lady Gaga ein Bild der exklusiven Gitarre. Sie sei sofort begeistert gewesen, so Ritter am Telefon gegenüber LUDWIGSHAFEN24. Sein Freund, der berühmte Musiker und Produzent, Nile Rodgers hat das Foto an die Künstlerin geschickt. Das sei vor etwa 18 Monaten gewesen.

Getroffen hat er die Diva bisher noch nicht. Ein geplantes Treffen ist geplatzt, als sie krank geworden ist. Doch für den Januar oder Februar 2019 sei ein neues Treffen geplant, verrät der Gitarrenbauer.

‚Sandokan‘ nennt sich die limitierte Serie. Insgesamt wird es auch nur acht Stück davon geben. Allesamt mit 11.000 goldenen Swarovski-Kristallen besetzt.

Doch wie erklärt sich Ritter seinen Erfolg?

„Ich lege großen Wert auf exklusive Materialien. Meine Gitarren sind keine Standard-Geräte“, erklärt er gegenüber LUDWIGSHAFEN24. Viele seiner Musikinstrumente stehen sogar in Museen – zum Beispiel im berühmten Metropolitan Museum of Art (MoMa) in New York!

+ Jens Ritter ist der Gitarrenbauer der Mega-Stars. © Jens Ritter

