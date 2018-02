Kylie Jenner verrät Namen ihrer Tochter - er ist außergewöhnlich

Kylie Jenner, US-Model und Halbschwester von Fernsehstar Kim Kardashian, hat den Namen ihrer neugeborenen Tochter verraten.

Los Angeles - „Stormi Webster“ schrieb die 20-Jährige am Dienstag (Ortszeit) auf Instagram unter das Bild des Babys. Den Nachnamen hat Stormi vom Papa, Rapper Travis Scott, der mit bürgerlichem Namen Jacques Webster heißt. Der Vorname Stormi kam bei Jenners Fans sehr gut an.

stormi webster Ein Beitrag geteilt von Kylie (@kyliejenner) am Feb 6, 2018 um 1:14 PST

Kein Wunder: Außergewöhnliche Vornamen haben in der Großfamilie Kardashian Tradition. So wirken die Namen der Kinder von Kim Kardashian und Ehemann Kanye West - vor allem in Verbindung mit dem Nachnamen - wie Wortspiele: Saint (Sankt) West, Chicago West und North (Nord) West heißen die drei Kinder der beiden. Für Kims 20-jährige Halbschwester Kylie und ihren Partner Travis Scott ist die am Donnerstag zur Welt gekommene Stormi das erste Kind.

dpa

Rubriklistenbild: © dpa