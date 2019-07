Kylie Jenner verdient 170 Millionen pro Jahr - doch eine Sache wird ihrer Familie nicht schmecken

Kylie Jenner verdient laut einer neuen Liste satte 170 Millionen Dollar im Jahr. Doch wo ihre Familie in dem Ranking auftaucht, wird für Diskussionen sorgen.

Los Angeles - Kylie Jenner ist zwar erst 21 Jahre alt. Doch vor allem dank ihrer Kosmetik-Linie „Kylie Cosmetics“ ist sie jetzt offiziell eine der am besten verdienenden Stars weltweit. Satte 170 Millionen Dollar macht sie nach der neuen Forbes-Liste - und das in einem einzigen Jahr. Platz 2! Insgesamt hat es Jenner vor Kurzem sogar schon zur jüngsten Milliardärin aller Zeiten geschafft.

Kylie Jenner ist nicht reich, weil sie geerbt hat oder reich geheiratet hat. Jenner ist tatsächlich Selfmade-Milliardärin. Sie macht ihr Geld mit Lippenstiften, Puder und Make-up. Ob sie es allerdings ohne den Jenner-Kardashian-Clan soweit geschafft hätte - man weiß es nicht. Klar ist: erst vor wenigen Jahren gestartet, macht Jenners kleines Unternehmen inzwischen einen Millionenumsatz. Doch mehrere Details auf der Liste dürften ihrer Familie gar nicht schmecken.

Kylie Jenner: Ist sie die reichste im Kardashian-Jenner-Clan?

Denn Kylie Jenner ist zwar Milliardärin und taucht auf der neuen Forbes-Liste der am besten verdienenden Stars ganz oben auf - aber trotz des extremen Erfolgs ihrer Kosmetik-Linie hat es nur für Platz zwei gereicht. Auf Platz eins steht unangefochten: Taylor Swift. Laut Liste verdient sie 15 Millionen mehr im Jahr. Die Musikern Swift ist allerdings schon wesentlich länger im Geschäft und acht Jahre älter. Da kann Kylie Jenner also noch aufholen. Und ein Vermögen aufbauen, mit dem Tochter Stormi Webster irgendwann in das Bestverdiener-Ranking stürmt.

Eine andere aus dem Kardashian-Jenner-Clan muss jedoch vermutlich ziemlich neidisch auf Kylie Jenner blicken: Kim Kardashian-West. Die hat zwar auch ihre Millionen als Model und Schauspielerin gemacht - doch laut der Forbes-Liste verdiente sie mit 72 Millionen im vergangenen Jahr noch nicht mal die Hälfte. Ob das zu Diskussionen beim nächsten Familientreffen führt?

Ein Familienangehöriger von Kylie Jenner verdient deutlich weniger

Und auch ein anderer aus der Großfamilie kommt nicht an Kylie Jenner ran: Kanye West. Er ist nicht nur doppelt so alt, verdient dennoch deutlich weniger als Kylie: 150 Millionen Euro. Am Hungertuch knabbern muss aber auch er nicht.

Wie schafften es Kylie Jenner, Kim Kardashian-West und Kyne West auf die Top-Liste der Stars? Die Experten haben ihre Einnahmen geschätzt - basierend unter anderem auf Verkaufszahlen. Und in einer neuen Analyse zeigt sich, wie es Kylie Jenner zur jüngsten Selfmade-Milliardärin aller Zeiten schaffen konnte. Außerdem: Ein Überblick, wer wer ist im Kardashian-Jenner-Clan.

Video: Krass! TayTay überholt Kylie Jenner 2019 um Millionen!

rpp