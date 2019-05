Kylie Jenner postet Bild im fast durchsichtigen Kleid - Fans achten auf Detail und spotten

So kennen ihre Fans die schöne Kylie Jenner.

Kylie Jenner zeigt sich ihren 133 Millionen Followern auf Instagram gerne perfekt gestylt. Doch auf ihrem neuesten Foto wurde ein wenig übertrieben. Fans sind irritiert.

Los Angeles - Hoppla, was ist denn da passiert. Das werden sich viele Fans der amerikanischen Reality-TV-Schönheit Kylie Jenner (21) gefragt haben, als sie eines ihrer neuesten Bilder auf Instagram gesehen haben. Sie postete dort das Cover-Foto der aktuellen Ausgabe des Modemagazins S Moda. Es zeigt Jenner in einem hautengen und fast durchsichtigen Nietenkleid. Aber viele ihrer Follower interessieren sich nur für ein Detail.

Wurde auf Kylie Jenners Cover-Foto etwas zu viel nachgeholfen?

Dass Fotos von Prominenten für Modemagazine oder Klatschblätter des Öfteren mit Photoshop nachbearbeitet werden, ist eigentlich kein Geheimnis mehr. Da wird schon mal der Hintern vergrößert oder der Bauch verkleinert. Falten und Krähenfüße werden einfach wegretuschiert. Doch auf Kylie Jenners Cover-Bild wurde an anderer Stelle Hand angelegt - im wahrsten Sinne des Wortes. Denn es geht um ihre rechte Hand, die sie sich lasziv über ihr De­kolle­té gelegt hat. Sie scheint unnatürlich lang zu sein.

So wie es aussieht, hat es der Foto-Designer des Magazins ein wenig übertrieben. Er hat den Handrücken und die Finger von Kylie Jenner ein wenig zu stark gestreckt. So sehen es zumindest viele Fans der 21-Jährigen. Ein Follower schreibt: „Lol, warum schreibt niemand etwas über ihre Hand, sie scheint so lang zu sein, wie ihr ganzer Unterarm?? Das sieht total verrückt aus.“ Ein anderer User kommentiert: „Ihre Hand hat dieselbe Größe wie ihr Arm“ und verziert den Post mit einem lachenden Emoji.

Kylie Jenner erntet auch aus anderem Grund Kritik

Das ist aber nicht das Einzige, was den Fans der kleinen Halb-Schwester von Kim (38) und Khloe Kardashian (34) auffällt. Viele werfen Kylie Jenner vor, sich absichtlich wie eine Schwarze zu präsentieren und sind darüber nicht sehr erfreut. Ein Kommentar lautet beispielsweise: „Du versuchst so verzweifelt schwarz zu sein!“ Ein anderer Fan meint: „Hübsches Bild Kylie, obwohl du nicht aussiehst wie ein weißes Mädchen.“ Ihren 27-jährigen, schwarzen Rapper-Freund, Travis Scott, scheint es anscheinend nicht zu stören.

Noch mehr heiße Kylie-Jenner-News finden Sie hier. Zum Beispiel wie sie mit ihrem Freund Travis Scott in einem Pool turtelt. Aber auch bei ihren Schwestern geht es heiß her. Kim und Khloe Kardashian haben sich richtig gezofft.

Kylies Halbschwester Kim Kardashian sorgte am vergangenen Wochenende für Aufregung bei den Fans: Kim feierte eine Cannabis-Babyparty gegen die Aufregung vor der Geburt ihres vierten Kindes.