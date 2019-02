Kylie Jenner rächt sich nach Fremdgeh-Skandal an ehemaliger bester Freundin

Mit dem Kardashian/Jenner-Klan sollte man sich wahrlich nicht anlegen. Das bekommt jetzt die ehemals beste Freundin von Kylie Jenner zu spüren. Sie soll eine Affäre mit Khloé Kardsashians Partner Tristan Thompson gehabt haben.

Los Angeles - Kylie Jenner (21) hat mächtig Ärger mit ihrer besten Freundin Jordyn Woods (21). Wie mehrere US-Medien berichten, soll Woods mit Basketballer Tristan Thompson (27) im Bett gewesen sein - ausgerechnet dem Partner von Kylies Halbschwester Khloé Kardsashian.

Offenbar nicht das erste Mal, dass Khloé Kardashian vom Vater ihres Kindes betrogen wurde, doch dass er diesmal ausgerechnet mit Kylies bester Freundin eine Affäre hatte, ist im Kardashian/Jenner-Klan unverzeihlich. Denn Woods gehörte quasi zur Familie, wohnte sogar in Kylie Jenners Villa. Auf Instagram waren regelmäßig Bilder zu sehen, die deutlich machten, wie eng die Beziehung war. Erst Mitte Januar etwa postete Kylie ein Foto von sich, Töchterchen Stormi und Jordyn Woods mit dem Kommentar: „Ich liebe diese beiden mehr als das Leben“.

Jordyn Woods fliegt aus Kylie Jenners Villa

Nun soll die Betrügerin aus Kylie Jenners Villa geflogen sein. Außerdem wurde der rote Lip-Gloss namens "Jordy" auf Kylies Kosmetik-Online-Shop mit 50 Prozent Rabatt buchstäblich verscherbelt. Offenbar eine Anspielung, dass Jordyn nichts mehr wert sei.

The Jordy lipkit just went 50% off lmaooooo pic.twitter.com/lbE2IoFiYz — Dany ✨ (@Danyelle__Renee) 21. Februar 2019

Kim Kardashian: Eindeutige Botschaft auf Instagram

Und auch vom Rest der Familie bekommt Woods die Folgen ihrer Affäre zu spüren. Kourtney (39) und Kim Kardashian (38) entfolgten sowohl Woods als auch Thompson auf Instagram, was einer Kündigung der Freundschaft gleicht. Und Kim setzte noch einen drauf. In ihrer Instagram-Story sang sie im Auto zu eindeutigen Liedern mit, wie „Who is she 2 U“ (übersetzt: „Wer ist sie für dich“) und „Don't Mess With My Man“ (übersetzt: „Finger weg von meinem Mann“).

Ob Kylie ihrer ehemals besten Freundin verzeihen wird? Insider halten es durchaus für möglich, denn Woods ist auch ein wichtiger Teil für Kylies Tochter Stormi. Und die steht bekanntlich im Leben der Multimillionärin an erster Stelle. (Erst kürzlich hatte sie für den ersten Geburtstag ihrer Tochter eine Feier mit eigenem Vergnügungspark auf die Beine gestellt). Auch auffällig: Entfolgt hat Kylie auf Instagram bisher nur Tristan Thompson.

va