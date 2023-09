Regelbruch mit Folgen: Skandal-Fußballer Gascoigne küsst Prinz William

Von: Annemarie Göbbel

Streng genommen ist es ein Tabu, doch mit einem zufälligen Treffen mit Fußball-Legende Paul Gascoigne hatte Prinz William bei seinem Termin nicht gerechnet. Auch nicht mit dessen Küsschen-Offensive.

Bournemouth – Prinz William (41) und Kate Middleton (41) waren mit frischer Kraft aus der Sommerpause dem Ruf der Pflicht gefolgt und widmeten sich den royalen Geschäften. Der Prinz von Wales besuchte deshalb am Donnerstag die Filiale einer Sandwichkette im Stadtzentrum von Bournemouth, zweieinhalb Autostunden von London am Meer gelegen, um über die Pläne der Pret Foundation zu sprechen, die Obdachlosen bei der Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt hilft.

Der ehemalige Fußballer hört, dass Prinz William da ist und kommt, um mit ihm zu plaudern

Der Prinz von Wales besuchte das Ladengeschäft in dem Badeort, um Pläne zur Ausweitung des Programms der Pret Foundation zu erörtern. Womit offenbar weder Prinz William noch die Betreiber der Kette gerechnet hatten, war der Besuch des ehemaligen englischen Fußballstars Paul Gascoigne (56), der offenbar kurzentschlossen die brechend volle Filiale betreten hatte, um mit dem royalen Fußballfan ein paar Worte zu wechseln.

Der formalige Newcastle-, Tottenham- und Rangers-Star Gascoigne, der in der nahe gelegenen Stadt Poole in Dorset lebt, war im Pret-A-Manger aufgetaucht und tauschte alsbald ein paar Worte mit dem Royal. In aller Seelenruhe schüttelten sich William und der Ex-Weltklasse-Fußballer die Hände und „Gazza“, beugte sich vor und drücke Prinz William einen Kuss auf die Wange. Der 41-Jährige reagierte völlig souverän, klopfte Gascoigne auf die Schulter, bevor andere Fans sich auf den Prinzen stürzten, um ein Selfie mit dem Thronfolger zu ergattern.

Brillianter Ausnahme-Spieler mit Macken: Paul Gascoigne In seiner Karriere, die er 1984 bei Newcastle United begann und 2004 bei Boston United beendete, war er u. a. in den Profiligen Englands, Schottlands und Italiens aktiv. Zudem war er englischer Nationalspieler und nahm an der Weltmeisterschaft 1990 sowie der Europameisterschaft 1996 teil. Gascoigne erreichte aufgrund seiner teilweise brillanten Spielweise sowie vor allem durch seine humoristischen Einlagen gegenüber Mitspielern, Trainern und Schiedsrichtern bei den Fans Kultstatus. Außerhalb des Fußballsports geriet Gascoigne jedoch aufgrund seiner Alkoholkrankheit und Pöbeleien wiederholt negativ ins Blickfeld der Öffentlichkeit. Es folgten Aufenthalte im Entzug, in Kliniken, Notoperationen, Arreste und Verurteilungen von Geldstrafen.

„Ich habe ihm einen Kuss auf die Wange gegeben“, berichtet Gascoigne später stolz der Presse

Unverhofft kommt oft: Nach einem Wortwechsel drückt Paul Gascoigne dem Prinzen von Wales ein Bussi auf die Wange (Fotomontage). © Screenshot @ YouTube „Prince William given surprise kiss from ‚Gazza‘ in Pret A Manger“/The Telegraph & Chris Jackson/dpa

Die Geschichte blieb auch bei „The Sun“ nicht unbemerkt, die den ehemaligen Profifußballer zum Interview bat. Im Märchen wird ein Frosch geküsst, damit ein Prinz daraus wird. Wie die Wirklichkeit aussieht, erzählte der ehemalige Fußballer alsbald dem Boulevard-Blatt: „Ich kam am Pret vorbei und jemand sagte, William sei dort“. Er sei ihm schon ein paar Mal begegnet und weiter: „Ich habe ihn in Wembley getroffen, er liebt Fußball, ich bin über ein paar Stühle geklettert, um mit ihm zu reden und habe ihm einen Kuss auf die Wange gegeben“.

Der Aufmerksamkeit für die Sache hat es sicher nicht geschadet. Prinz William ist angetreten, um mit einem Programm gegen Obdachlosigkeit in Großbritannien vorzugehen. Der britische Thronfolger hatte im Sommer ein Projekt namens Homewards ins Leben gerufen, mit dem er zeigen will, dass es möglich ist, das Problem der Obdachlosigkeit ein für alle Mal zu lösen. Einer Untersuchung zufolge hat einer von fünf Menschen in Großbritannien bereits Erfahrungen mit Obdachlosigkeit gemacht. Der Prinz tritt dabei ganz gezielt in die Fußspuren seiner Mutter Prinzessin Diana (36, †1997) Dabei war sich Prinz William auch nicht zu fein, auf der Straße eine Obdachlosenzeitung zu verkaufen. Verwendete Quellen: news.sky.com, talksport.com, X (ehemals Twitter), thesun.co.uk