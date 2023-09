Hüftgold, Milski, Krümel: So reagieren die Partyschlagerstars auf Michael Wendlers Comeback-Pläne

Von: Elena Rothammer

Teilen

Schlagerstar Michael Wendler plant nach diversen Skandalen sein Bühnen-Comeback. Musiker-Kollegen wie Ikke Hüftgold, Jürgen Milski und Krümel finden dafür klare Worte. Manch einer gönnt ihm sogar eine zweite Chance.

Cape Coral – Nachdem Michael Wendler (51) mehrfach negativ aufgefallen war und sich letztendlich mit seiner Frau Laura Müller (23) in die USA abgesetzt hat, will er nun doch wieder ein Comeback starten. Sein erster Versuch, auf einem Festival zu spielen, scheiterte krachend.

Nachdem der Schlagerstar im Line-up angekündigt wurde, war der öffentliche Aufschrei so groß, dass das Event abgesagt wurde. Dennoch hält der Wendler an Auftritten in Österreich und der Schweiz im Jahr 2024 fest und will 2025 sogar nach Deutschland. Die Partyschlagerstars Ikke Hüftgold (46), Jürgen Milski (59) und Krümel (50) glauben daran allerdings nicht.

Ikke Hüftgold und Jürgen Milski glauben nicht an Wendler-Comeback

Nachdem Ross Anthony (49) seinen Festival-Auftritt abgesagt hatte, weil Michael Wendler dort ebenfalls performen sollte, feuerte dieser scharf gegen den Bro‘Sis-Star. Das Event wurde letztendlich komplett eingestampft. Unterkriegen lassen will sich der Wendler trotzdem nicht. Nun meldeten sich einige Größen in der Szene zur Causa Wendler-Comeback zu Wort. Ikke Hüftgold kann sich nicht vorstellen, dass der in Ungnade gefallene Musiker je wieder in Deutschland auf der Bühne stehen wird.

Ausraster, Abbruch, Krankenhaus: Die größten TV-Skandale Deutschlands aller Zeiten Fotostrecke ansehen

„Ich verwette meine rechte Arschbacke, dass kein einziger Veranstalter in Deutschland den Wendler auf die Bühne lässt“, machte Ikke Hüftgold gegenüber Der Westen deutlich. Nach seinen Schwurbeleien empfehle er ihm „erstmal eine glaubhafte und fundierte Entschuldigung.“ Außerdem habe der 46-Jährige das Gefühl, dass „ihn keiner hier vermisst“. Dennoch wünsche er dem Wendler und seiner Familie „nur das Beste“.

Die ungewöhnliche Liebesgeschichte von Laura Müller und Michael Wendler 2018 haben sich Michael Wendler und Laura Müller bei einer Party kennengelernt – die damals 18-jährige Schülerin habe den Schlagerstar in sein Hotel begleitet. Das Duo beteuert auch Jahre später, dass im Hotelzimmer nichts gelaufen sei. 2019 machten sie ihre Beziehung öffentlich und verlobte sich ein Jahr später. Am 19. Juni 2020 haben sich die Influencerin und der Musiker in Florida das Jawort gegeben, ihr Glück krönt der kleine Rome, der 2023 zur Welt kam.

Jürgen Milski sieht das ähnlich. Der Entertainer wetterte im Gespräch mit schlager.de: „Wieso glaubt der eigentlich, dass den in Deutschland jemand will? Der ist doch total durch. Der kriegt doch hier kein Bein mehr auf den Boden.“ In seinen Augen, wäre es der Ruin für jeden Veranstalter, sollte er mit dem Wendler zusammenarbeiten: „Sobald der Name vom Wendler irgendwo auftaucht, sind die anderen Künstler weg. Und das ist auch gut so. Dann war’s das leider auch für den Veranstalter. Allerdings hätte der das ahnen müssen.“

Ballermannstar Krümel gönnt Michael Wendler ein Comeback

Zwar betont Ballermannstar Krümel, Michael Wendlers Ansichten und Aussagen nicht zu vertreten, würde ihm den Erfolg jedoch gönnen. „Ich finde, dass ein Michael Wendler mittlerweile eine neue Chance verdient hat. Jeder Mensch hat im Leben zwei Chancen verdient. Ich drücke ihm die Daumen, dass er nochmal die Kurve kriegt und von vorne anfangen kann.“

Allerdings prophezeit die 50-Jährige, dass der Wendler kaum einen Veranstalter für seine Konzerte finden wird. „Ich denke, dass der Veranstalter mit Demos vor der Halle rechnen muss. Du hast als Veranstalter immer ein Risiko, gerade wenn du jemanden buchst, der medial so zerrissen wurde“, gab sie im Interview mit Der Westen zu Bedenken.

Schlagerstar Michael Wendler plant sein Bühnen-Comeback. Musiker-Kollegen wie Ikke Hüftgold und Krümel finden dafür klare Worte. © IMAGO / Marc John & picture alliance / Henning Kaiser/dpa & IMAGO / nicepix.world

Privat läuft es für Michael Wendler dafür aber besser. Mit seiner Laura hieß er vor wenigen Monaten das erste gemeinsame Kind willkommen. Außerdem planen der Wendler und Laura auch eine große Hochzeitsfeier – und Sohnemann Rome soll dabei eine wichtige Rolle spielen. Verwendete Quellen: schlager.de; Der Westen