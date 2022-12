Krebsdiagnose bei „Goodbye Deutschland“-Star Steff Jerkel: Der Tumor ist zurück

Von: Claire Weiss

Schon vor einem Jahr erhielt Steff Jerkel die Diagnose Hautkrebs. Nun muss sich der „Goodbye Deutschland“-Auswanderer erneut unters Messer legen, um einen Tumor entfernen zu lassen. Und das ganz allein.

Cala Lliteres, Mallorca – Steff Jerkel (52) hat sich am Freitag (9. Dezember) erneut einer Operation unterziehen müssen. Denn der weiße Hautkrebs ist zurück. Schon vor einem Jahr musste der „Goodbye Deutschland“-Auswanderer einen Tumor entfernen lassen.

Im Dezember 2021 teilte der „Goodbye Deutschland“-Star ein erschreckendes Bild im Netz. Nach seiner OP zierte eine große L-förmige Narbe seine Stirn – die Wunde musste mit mehreren Stichen genäht werden. Normalerweise bekomme man gegen den weißen Hautkrebs lediglich eine Salbe verschrieben oder die entsprechende Stelle gelasert. Doch Steff Jerkel habe damals zu lange gewartet.

„Jetzt meinten die Ärzte, dass es auf der anderen Seite des Gesichts erneut zwei betroffene Stellen gibt, eine davon am Auge. Dort musste die Haut ziemlich tief weggeschnitten werden, daher ist das Auge total zu“, berichtet der 52-Jährige gegenüber der Mallorca Zeitung. Die Stellen seien allerdings recht klein gewesen.

Basalzellkarzinom oder auch „weißer Hautkrebs“

Weißer Hautkrebs ist deutlich häufiger als schwarzer. Die Hautveränderungen können meist vollständig entfernt werden und der Krebs breitet sich nur selten im Körper aus. Der weiße Hautkrebs kann in verschiedensten Formen auftreten: Die betroffene Stelle kann sich schuppen, verfärben oder uneben werden. Am häufigsten treten diese Veränderungen an Hautstellen auf, die dem Sonnenlicht ausgesetzt sind, also Gesicht, Dekolletee und Hals.