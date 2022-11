Kourtney Kardashian: Fans kritisieren sie für ihren Umgang mit Essen bei ihren Kindern

Kourtney Kardashian soll ihre Kinder dazu erziehen, eine ungesunde Beziehung zum Essen zu haben und bekommt dafür einen Shitstorm.

Kourtney Kardashian ist bekannt dafür, dass sie sehr darauf achtet, dass sie und ihre Kinder gesund essen. In der Reality-TV-Show „Keeping up with the Kardashians“ wurde das Thema bereits behandelt. Im September hat sie in einem Interview erzählt, welches Essen sie ihren Kindern verbietet und wie stolz sie auf ihren Sohn Mason ist, der Menschen, die Fastfood essen, „schlecht“ nennt. Dafür wird Kourtney Kardashian Barker im Internet kritisiert. Sie soll ihre Kinder dazu erziehen, später eine ungesunde Beziehung zum Essen zu haben.

