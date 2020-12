Kool Savas: Rapper rechnet mit Corona-Skeptikern ab

Deutschrapper Kool Savas zeigt klare Kante. Der Musiker spricht sich auf Instagram für Corona-Impfungen aus und schießt gegen Pandemie-Skeptiker.

Berlin – Kool Savas ist um eine klare Meinung nicht verlegen. Der Deutschrap*-Star befürwortet auf Instagram Impfungen * gegen das Coronavirus*. Der 45-Jährige will sich und seine Familie gegen die globale Pandemie impfen lassen, sobald dies in Deutschland möglich ist. Selbiges erhofft sich der Wahl-Berliner von seinen Followern und appelliert an die Vernunft seiner Fans. Grundsätzlich würde Kool Savas auf wissenschaftliche Fakten vertrauen und kann nur Positives in besagten Impfungen sehen.

Darüber hinaus zeigt der Deutschrapper sein Unverständnis für Personen, welche die bloße vom Coronavirus leugnen und sich in Gruppen zusammenfinden, um gegen die Pandemie-Maßnahmen zu demonstrieren. Kool Savas gesteht es jedem Menschen zu, Kritik öffentlich zu äußern. Jedoch kann es der Musiker nicht tolerieren, wenn Reichsflaggen geschwenkt, Nazi-Parolen skandiert werden und die Absicht vorliegt, den Reichstag zu stürmen.