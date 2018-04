Gemeinsames Comeback: Kommen Pietro und Sarah Lombardi wieder zusammen?

Sieben Jahre ist es inzwischen her, dass sich Sarah und Pietro Lombardi bei DSDS kennenlernten. Wilde Gerüchte um ihre Zukunft machen gerade die Runde.

Köln - Es geschah 2011: Pietro Lombardi (25) besiegte im DSDS-Finale Sarah Engels (25) und gewann die RTL-Castingshow. Was dann weiter geschah, ist Boulevardgeschichte: Die beiden heirateten, bekamen ein Kind, trennten sich.

Stand heute gehen Pietro und Sarah sowohl beruflich als auch privat getrennte Wege. Daran könnte sich möglicherweise demnächst etwas ändern, denn derzeit machen Gerüchte die Runde, dass die beiden in der nächsten Staffel der Castingshow zusammen an der Seite von Dieter Bohlen (64) in der Jury sitzen könnten.

Abgeneigt wären beide offenbar nicht. „Ich glaube, ich kann mich in jeden Kandidaten hineinversetzen. War ja selbst dabei. Ein schlechtes Musik-Gehör habe ich auch nicht“, zitierte bild.de Pietro.

„Ich finde das total super und könnte mir gut vorstellen, in der Jury bei DSDS zu sitzen. Es wäre eine tolle Wiedervereinigung“, sagte Sarah den Angaben zufolge.

Und wie steht Dieter Bohlen dazu? Er hält sich bedeckt. Laut bild.de sagte er: „Diese Jury hat RTL alleine besetzt, da habe ich nicht mitgesprochen und keine Aktien drin.“

