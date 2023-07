„Komme zulück“: Narumol filmt erste E-Scooter-Fahrt von Bauer Josef

Seit 14 Jahren gehen die „Bauer sucht Frau“-Stars Narumol und Josef gemeinsam durchs Leben. Wie viel Spaß die beiden zusammen haben, zeigt jetzt ein Instagram-Video der 58-Jährigen.

Pittenhart – Narumol David (58) und Josef Unterhuber (62) lernten sich in der fünften Staffel von „Bauer sucht Frau“ kennen – und verliebten sich. Seitdem leben und arbeiten die beiden gemeinsam im bayerischen Chiemgau. Trotz des stressigen Hofalltages kommt auch der Spaß bei dem Paar nicht zu kurz, wie das neueste Social-Media-Video der gebürtigen Thailänderin beweist.

Private Momente der „Bauer sucht Frau“-Stars: Narumol zeigt erste E-Scooter-Fahrt von Josef

Seitdem Narumol David und Josef Unterhuber bei „Bauer sucht Frau“ zusammengefunden haben, gewähren sie ihrer Fangemeinde im Netz private Einblicke in ihren Alltag. So veröffentlicht die TV-Bekanntheit jetzt auch eine Aufnahme, die ihren Gatten bei seiner ersten Fahrt auf dem E-Scooter zeigt. Ganz langsam setzt der Landwirt das Gefährt in Bewegung und fährt schnurstracks geradeaus – und macht auch vor dem Rasen des Hofs nicht Halt. „Komme zulück. Hallo? Hallo“, klingt Narumol in dem Instagram-Clip zunächst besorgt.

Doch Josef hat den Dreh schnell raus und bugsiert den E-Scooter gekonnt um die Kurve. Seine Ehefrau hat trotzdem einige Verbesserungsvorschläge parat: „Gas geben! Du sollst nicht so langsam fahren“, gibt sie ihm im Hintergrund Tipps. Nicht nur der 62-Jährige hat Spaß an seiner E-Scooter-Premiere, auch Narumols Follower erfreuen sich an dem Video. Unter dem Beitrag häufen sich Kommentare wie „Ist doch toll, dass er mit der Zeit geht!“ und „Finde es saustark, dass Josef das probiert. Ihr beide seid ein Traumpaar“. Verwendete Quellen: Instagram/narumoldavid