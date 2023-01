„Könnte im Horrorfilm mitspielen“: So haben Fans Anna-Carina Woitschack noch nie gesehen

Von: Lisa Klugmayer

Sexy Outfits, perfektes Make-up: So kennen Fans ihre Anna-Carina Woitschack. Auf Instagram überzeugt die Schlagersängerin aber neuerdings mit Natürlichkeit und Selbstironie – auch, wenn das Make-up mal nicht perfekt sitzt.

Linz – Auch Anna-Carina Woitschack (30) hat sich das für das neue Jahr vorgenommen, mehr Sport zu machen. Fast täglich postet der Schlager-Star deswegen nun Instagram-Storys aus dem Fitnessstudio. Bei ihrem neusten Besuch scheint sie allerdings vergessen zu haben, dass ihre Wimperntusche nicht wasserfest ist.

Seit ihrer Trennung von „Immer wieder sonntags“-Moderator Stefan Mross (47), einer der größten deutschen Schlagerstars aller Zeiten, scheint Anna-Carina Woitschack wie ausgewechselt. Besonders auf Instagram lernen ihre Fans sie von einer ganz anderen Seite kennen. Zwar hat die Schlagersängerin schon immer viel mit ihren Fans geteilt, meistens waren das aber perfekt in Szene gesetzte Augenblicke.

Seit ein paar Wochen teilt Anna-Carina Woitschack aber auch die nicht perfekten Momente ihres Lebens, zeigt sich ungeschminkt, mit Augen-Pads oder, wie in ihrer neusten Instagram-Story, mit total verlaufener Wimperntusche.

Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack: Bei „Immer wieder sonntags“ fing ihre Liebesgeschichte an

Im Juni 2016 war Anna-Carina Woitschack zu Gast bei „Immer wieder sonntags“ und lernte Stefan Mross kennen. Vier Monate danach trafen sich die beiden auf einer Party wieder. „Wir fingen an zu reden – und haben bis heute nicht aufgehört“, so Stefan Mross. Seitdem gelten Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross als das Schlager-Traumpaar. Im November 2019 folgte die Verlobung vor einem Millionen-Publikum in der TV-Show „Das Adventsfest der 100.000 Lichter“. Die Traumhochzeit fand ebenfalls in einer Live-Sendung statt. Mit Florian Silbereisen als Trauzeuge heirateten Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross am 6. Juni 2020 in der ARD-Show „Schlagerlovestory“. Am 11. November 2022 gaben beide offiziell die Trennung bekannt.