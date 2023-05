Königin Silvia morgen in Heidelberg – ein Rückblick auf ihre Besuche in ihrer Heimatstadt

Von: Peter Kiefer

Heidelberg - Königin Silvia von Schweden kommt am 26. Mai in ihre Geburtsstadt Heidelberg – beileibe nicht zum ersten Mal. Wann auch König Carl XVI. Gustaf von Schweden dabei war:

Die in ihrer ‚neuen‘ Heimat überaus beliebte Königin Silvia von Schweden (79) besucht regelmäßig ihre Heimatstadt Heidelberg – so auch am Freitag (26. Mai), wenn sie zur Ehrenbürgerin ernannt wird. HEIDELBERG24 blickt auf frühere offizielle Besuche ihrer Majestät in ihrer Heimat zurück. Privat kommt sie öfter, um ihre verstorbenen Verwandten auf dem Friedhof zu besuchen.

Feierliche Ernennung von Königin Silvia zur Heidelberger Ehrenbürgerin im Livestream

Königin Silvia von Schweden wird am Freitag (26. Mai) aufgrund ihrer vielfältigen Verdienste und ihres herausragenden sozialen Engagements zur Ehrenbürgerin der Stadt Heidelberg ernannt. OB Prof. Dr. Eckart Würzner (parteilos) wird die höchste Auszeichnung der Stadt bei einem Festakt mit rund 120 geladenen Gästen im Heidelberger Rathaus verleihen.

Für interessierte Bürger und alle Royal-Fans wird der Festakt mit Königin Silvia ab 16 Uhr live auf dem städtischen YouTube-Kanal übertragen – unter www.youtube.com/StadtHeidelberg.

Eröffnung des Childhood-Hauses im Jahr 2019

Der letzte offizielle Besuch fand vor knapp vier Jahren am 5. September 2019 anlässlich der Eröffnung des Childhood-Hauses in Heidelberg statt: Das Childhood-Haus ist ein Zentrum für Kinder, die Opfer und Zeugen von sexuellem Missbrauch oder massiver Gewalt wurden.

Hier arbeiten Vertreter von Polizei, Psychologie, Medizin, Justiz und von sozialen Diensten multi- und interdisziplinär zusammen. Auch Aufklärung, Netzwerkarbeit und Informationsaustausch sind fester Bestandteil der Aufgaben des Childhood-Hauses Heidelberg.

Königin Silvia von Schweden trug sich am 5. September 2019 im Schloss im Beisein von Oberbürgermeister Eckart Würzner und Ehefrau Janine (r.) sowie dem Bruder der Königin, Ralf Sommerlath mit Ehefrau Charlotte Sommerlath, in das Goldene Buch der Stadt Heidelberg ein. © Steffen Diemer

Im Rahmen ihres Besuches trug sich Königin Silvia von Schweden im Heidelberger Schloss im Beisein von Oberbürgermeister Eckart Würzner, Per Thöresson, schwedischer Botschafter in Berlin, sowie dem Bruder und dem Neffen von Königin Silvia, Ralf und Thomas Sommerlath, ins Goldene Buch der Stadt Heidelberg ein.

Besuch zur 600-Jahr-Feier der Universität 1986

Zuvor hatte sich Königin Silvia von Schweden bereits am 18. Oktober 1986 im Rahmen der 600-Jahr-Feier der Universität Heidelberg im Rektoratszimmer der Ruperto Carola in das Goldene Buch der Stadt Heidelberg eingetragen.

An der Veranstaltung nahmen auch viele weitere prominente Gäste teil, unter anderem der damalige Bundespräsident Richard von Weizsäcker und Bundeskanzler Helmut Kohl. Im Rahmen ihres privaten Besuches in Heidelberg nahm Königin Silvia unter anderem auch an einem Empfang der Stadt Heidelberg mit Oberbürgermeister Reinhold Zundel im Rathaus teil.

Erster Besuch von Königin Silvia gemeinsam mit König Carl XVI. Gustaf im Jahr 1979

Erstmals offiziell in Heidelberg zu Gast war Königin Silvia von Schweden am 22. März 1979 gemeinsam mit König Carl XVI. Gustaf im Rahmen eines einwöchigen Staatsbesuches in Deutschland. Der damalige Ministerpräsident Lothar Späth und Oberbürgermeister Reinhold Zundel begrüßten die prominenten Gäste.

Zehntausende Schaulustige jubelten dem schwedischen Königspaar zu, als es über die Uferstraße, Neuenheimer Landstraße, Alte Brücke, Haspelgasse, Marktplatz und Kornmarkt zum Schloss fuhr.

Im Rahmen eines Staatsbesuchs in Deutschland besuchte Königin Silvia von Schweden am 22. März 1979 gemeinsam mit König Carl XVI. Gustaf ihre Heimatstadt Heidelberg. © Stadt Heidelberg

Im Schlosshof begrüßte unter anderem der Perkeo-Fanfarenzug, ehe es im Königssaal des Schlosses einen festlichen Empfang gab. Anschließend fuhren die Gäste zum Marktplatz, wo sich Tausende von Menschen eingefunden hatten, um das Königspaar aus der Nähe zu sehen. Mit dem Auto wurde das Königspaar danach durch die Hauptstraße und die Bergheimer Straße zurück zum Hauptbahnhof gebracht. (pek mit PM)