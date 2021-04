Königin Máxima: Die anziehenden Outfits ihrer drei Töchter am Königstag

Stylische Niederlande

+ © Hollandse Hoogte/Imago Das Königspaar Máxima und Willem-Alexander posieren mit seinen drei Töchtern Amalia (re.), Alexia und Ariane (li.) am Königstag in Eindhoven © Hollandse Hoogte/Imago

Der Ehrentag König Willem-Alexanders ist auch der Königstag der Niederlande. Alle Augen richten sich auch auf die Outfits seiner Frau und seiner drei Töchter – eine modische Feuerprobe

Aufgrund der Coronasituation waren die Feierlichkeiten zum Konigsdag*, der auch traditionell der Geburtstag des niederländischen Königs Willem-Alexander*(54) ist, viel kleiner angesetzt als üblich. Doch das Königspaar machte das Beste aus dem 130. Königstag auf dem High-Tech-Campus und strahlte in der Sonne Eindhovens mit drei hübschen Töchtern in an der Seite um die Wette.

Dass die gebürtige Argentinierin Máxima* dabei stilvoll auftritt, ist man von ihr gewohnt. Zunehmend rücken auch die Töchter Kronprinzessin Amalia (17), Prinzessin Alexia (15) und Prinzessin Ariane (14) in den modischen Fokus. Sie ließen sich offenbar von ihrer Mutter inspirieren. (24royal.de berichtet)* Sowohl Ariane, als auch Amalia und Máxima wählten Outfits von Édouard Vermeulen (56) dem Lieblingsdesigner Máximas und seinem Label Natan Couture. *24royal.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA