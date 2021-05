Königin Letizia: Unterwegs im knalligen Frühlings-Look

Outfit mit Wow-Effekt

+ © PPE/Imago Königin Letizia machte bei einem Termin in Murcia mal wieder deutlich, dass sie Europas wahre Fashion-Queen ist. © PPE/Imago

Bei einem Termin in Murcia präsentierte sich die spanische Königin in einem Outfit, das keinen Zweifel daran ließ, dass in ihrem royalen Kleiderschrank der Frühling eingekehrt ist.

Totana – Letizia von Spanien(48) reist derzeit von einer Veranstaltung zur nächsten und ist fleißig im Dienst der Krone unterwegs. Kürzlich besuchte sie die Gemeinde Totana in Murcia, um dort einem Bildungskongress zu beizuwohnen. Wie so oft zog sie bei ihrem Auftritt alle Blicke auf sich.

Königin Letizia läutete mit ihrem knalligen Outfit den Frühling ein*. Die 48-Jährige setzte für ihren Besuch in Totana auf einen Look, in dem man sie, selbst wenn man es gewollt hätte, nicht übersehen konnte. Zu einem hellen Top mit Puffärmeln von Massimo Dutti kombinierte die Regentin eine knallrote High-Waist-Culotte mit goldenen Knöpfen von Uterqüe. Auch ihre Pumps mit Blockabsatz glänzten in einem kräftigen Rotton. Zartes Make-up und goldener Schmuck machten das Styling perfekt. *24royal.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.