„Köln 50667“-Star Ingo Kantorek tot: Gutachter hält zwei Unfallursachen für denkbar

Der „Köln 50667“-Star Ingo Kantorek ist bei einem Unfall gemeinsam mit seiner Frau ums Leben gekommen. Ein Kfz-Gutachter äußert nun gegenüber „Bild“ eine erste Theorie zur Ursache des Unfalls.

Update vom 23. August 2019, 9.57 Uhr: Der Tod des Schauspielers Ingo Kantorek kam überraschend und schockte die Fans. Die Bild (Bezahlinhalt) war nun zusammen mit einem Kfz-Gutachter an der Unfallstelle, um Hinweise zu finden, wie sich der schreckliche Unfall ereignet haben könnte. Der Schauspieler und seine Frau waren auf dem Heimweg von einem Italien-Urlaub und wollten auf einen Rastplatz auf der A8 bei Stuttgart fahren. Frau Suzana hat das Auto gefahren.

Auf eine Betonwand soll der Wagen mit den linken Rädern aufgefahren sein, so der Gutacher Eckard Fink gegenüber Bild. „Das Fahrzeug dürfte beinahe umgekippt sein und kam dann in einen stark instabilen Fahrzustand. Als das Fahrzeug dann wieder runterkam [...], sieht man leichte Bremsspuren sowohl links als auch rechts, die dann nach etwa zehn, 15 Metern enden. Und weitere etwa zehn, 15 Meter später ist das Fahrzeug dann gegen den abgestellten LKW geprallt.“ Zur Ursache des Unfalls stellt der Gutachter die These auf, dass „eigentlich nur eine Unaufmerksamkeit oder ein Sekundenschlaf“ dazu geführt haben können.

Ein anderer Unfallforscher glaubt hingegen nicht an diese These. „Eine Sekundenschlaf-Theorie halte ich für unwahrscheinlich“, sagte Siegfried Brockmann, Leiter der Unfallforschung der Versicherer, ebenfalls gegenüber Bild. „Vielleicht kam es zu einer hektischen Lenkbewegung, nachdem in der Ausfahrt die Geschwindigkeit unterschätzt wurde.“

Die genaue Ursache ist bislang nicht bekannt.

„Köln 50667“-Star Ingo Kantorek tot: Freund erzählt von seinen geheimen Plänen

Update vom 21. August 2019, 7.08 Uhr: Nach dem Tod des Schauspielers Ingo Kantorek kommen nun weitere tragische Details über das Leben des 44-Jährigen ans Licht. Wie RTL von einem befreundeten Künstlermanager Kantoreks erfahren haben will, plante der „Köln 50667“-Star offenbar für einen guten Zweck am SAT.1-Promiboxen teilzunehmen.

Demnach habe es bereits erste Verhandlungen für die Sendung gegeben. „Ingo hatte den Plan, seine ganze Gage für gute Zwecke zu spenden“, erklärt der Manager in dem Gespräch. Als Wunschgegner habe sich Kantorek den Schauspieler Jan Leyk gewünscht.

„Köln 50667“-Star Ingo Kantorek tot: Mysteriöse Sätze kurz vor Unfall

Update vom 20. August 2019, 9.43 Uhr: Der plötzliche Unfalltod von TV-Star Ingo Kantorek hinterlässt für seine Fans eine große Lücke. Auch fünf Tage nachdem der 44-Jährige mit seiner Frau nach einem schrecklichen Autounfall auf der Autobahn A8 bei Sindelfingen verstarb, können es viele Fans des Schauspielers noch immer nicht fassen.

Wie Bild berichtet, drücken viele der Fans ihre Trauer direkt am Unfallort aus. Blumen, Kerzen und handgeschriebene Briefe seien demnach auf dem Rastplatz nahe der Unfallstelle zu finden. Viele von ihnen zeigen ihre Bestürzung über den Tod des Paares auch über den Instagram-Account Kantoreks. Tausende Kommentare sammeln sich bereits unter den von dem Schauspieler zuletzt veröffentlichten Beiträgen.

„Köln 50667“-Star Ingo Kantoreks tragischer Tod: Fans trauern um ihren RTL-Liebling

Unter einem vor knapp sechs Wochen veröffentlichten Foto des Paares nehmen Fans besonders emotional Abschied. Auf der Aufnahme zu sehen: Ingo Kantorek und seine Suzanna am Tag ihrer Hochzeit. In einem weißen Brautkleid und einem dunklen Anzug strahlte das Paar vor bereits 18 Jahren in die Kamera.

Der Schauspieler erklärte dabei emotional: „18 Jahre voller Liebe, liebe zu dir und unserem Sohn! 18 Jahre in denen wir alles durchgemacht haben, wir haben uns geliebt und gestritten, haben gelacht und geweint, wir haben Geld verprasst und wir waren pleite! Auch wenn wir nichts hatten, eins hatten wir immer: Unsere Liebe!“ In der Liebeserklärung an seine Frau machte Ingo Kantorek dann jedoch auch mysteriöse Andeutungen.

„Köln 50667“: Ingo Kantorek mit verwirrender Botschaft

„Letztes Jahr hat das Schicksal, unsere Liebe und unsere Stärke wieder mal auf die Probe gestellt. Wir haben zusammen gehalten und ihm wieder in den Arsch getreten!“, ist unter dem veröffentlichten Bild zu lesen. Welchen Schicksalsschlag der 44-Jährige noch vor Wochen damit ansprach, ist nicht bekannt. Seine Fans zeigen sich von dem Unfalltod der beiden jedoch noch immer schockiert.

„Da sein Instagram noch existiert, könnte man denken, er ist immer noch da. Auch wenn man weiß, dass er und seine Frau nie zurückkommen werden. Das ist echt bedrückend“ und „Ich wünsche eurem Sohn viel Kraft“, zeigen sich Fans von der Meldung schockiert.

„Köln 50667“-Star Ingo Kantorek: So geht es nach seinem Tod weiter

Update vom 19. August 2019, 16.43 Uhr: Wie geht es mit „Köln 50667“ nach dem Tod von Hauptdarsteller Ingo Kantorek weiter? Diese Frage stellen sich vermutlich viele Fans, seitdem die Nachricht vom Tod des 44-Jährigen publik wurde. Wie RTL nun berichtet, werden die bereits abgedrehten Szenen mit dem tödlich verunglückten Schauspieler in den nächsten Wochen trotzdem ausgestrahlt. Das erklärt Carlos Zamorano, Unternehmenssprecher RTL II, in einem Gespräch mit dem TV-Sender.

Demnach werden Fans die Rolle von Ingo Kantorek noch bis Oktober sehen können. „Die Fans haben also die Möglichkeit, sich von ihm langsam zu verabschieden – wir sind uns sicher, Ingo hätte es so gewollt. Die Serie und seine Fans waren ein wichtiger Teil seines Lebens und lagen ihm sehr am Herzen“, erklärt Zamorano. Wie die Rolle des Schauspielers in der Sendung dann aus den Drehbüchern geschrieben wird, ist noch nicht sicher. Klar ist jedoch: „Köln 50667“ bleibt auch zukünftig bestehen. Die Rolle des 44-Jährigen wird jedoch nicht von einem neuen Schauspieler besetzt.

Tragischer Tod: „Köln 50667“-Star Ingo Kantorek sollte auch in der Serie verunglücken

Für den Montagabend wird dann sogar ein kompletter Handlungsstrang aus der aktuellen Folge genommen. „Bereits seit mehreren Wochen gibt es in der Serie 'Köln 50667' rund um die Rolle Tom einen Handlungsstrang zum Thema Autorennen, der einen Unfall zur Folge hat. Dies ist ein unglücklicher und trauriger Zufall. Hier haben wir sofort gehandelt und entschieden, den gedrehten Unfall von Rolle Tom aus Pietätsgründen heute Abend nicht zu zeigen“, erklärt Zamorano. Über die Änderung der „Köln 50667“-Folge nach dem Tod von Ingo Kantorek berichtet auch heidelberg24.de*.

Update vom 19. August, 7.50 Uhr: Wie jetzt bekannt wurde, war „Köln 50667“-Star Ingo Kantorek nicht im eigenen Auto unterwegs. Kantorek und seine Ehefrau waren mit dem Fahrzeug auf Probefahrt im Italien-Urlaub, wie die „Bild“ meldet. „Das Auto war ein Vorführwagen, ein knappes Jahr alt, hatte etwa 40 000 Kilometer auf dem Tacho“, wird der Besitzer des Autohauses zitiert.

„Köln 50667“-Star Ingo Kantorek und Ehefrau tot: Unfassbares Unfall-Detail

Update vom 18. August 2019, 8.23 Uhr: Serienstar Ingo Kantorek und seine Ehefrau sind bei einem Unfall auf der A8 ums Leben gekommen. Zwei Tage nach der Tragödie entdecken Fans auf der Instagram-Seite des Verstorbenen eine schockierende Veröffentlichung. In einem vor einigen Monaten veröffentlichten Bild des Paares macht der 44-Jährige seiner Suzanna eine bewegende Liebeserklärung.

In dem beigefügten Text erklärt Ingo Kantorek dann, direkt nach dem Kennenlernen einen schweren Autounfall mit seiner Susi unverletzt überstanden zu haben. Ein Detail, das viele Fans des „Köln 50667“-Stars schockiert. „Wenn man das liest, bekommt man Tränen in den Augen“, „Es fing an mit einem Autounfall und endete auch so“ und „So traurig“ zeigen sich Fans bedrückt und traurig.

„Köln 50667“: Ingo Kantorek und Ehefrau tödlich verunglückt - Rettungskräfte machtlos

Update vom 17. August, 17.32 Uhr: Der tragische Verkehrsunfall von Schauspieler Ingo Kantorek und seiner Ehefrau Suzanna schockiert auch einen Tag nach Bekanntwerden der Todesmeldung. Direkt nach dem Unfall erklärte Wolfgang Schäfer, Einsatzleiter der Feuerwehr, wie belastend so ein Einsatz für Einsatzkräfte sein kann. Über das Interview berichtet Focus Online. „Natürlich ist jeder Verkehrsunfall eine Herausforderung. Es wurde auch der Einsatznachsorgedienst angefordert, die waren mit zwei Leuten vor Ort. Damit wir uns von vornherein professionelle Hilfe organisieren. Die beiden haben mit uns den Einsatz nachbesprochen. Damit wir auch im Nachgang Betreuung bekommen könnten, wenn wir sie benötigen“, erklärt Schäfer.

Insgesamt seien demnach vier Fahrzeuge und 16 Einsatzkräfte direkt nach dem Unfall an der Unfallstelle vor Ort gewesen. Wie der Einsatzleiter in dem Interview ebenfalls erklärt, wurde Schauspieler Ingo Kantorek zunächst in seinem Wagen eingeklemmt. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte habe für den 44-Jährigen jedoch keine Hoffnung mehr bestanden, Ingo Kantorek sei bereits verstorben. Seine Ehefrau Suzanna habe aus dem total zerstörten Wrack befreit werden können. Sie verstarb in den frühen Morgenstunden im Krankenhaus.

„Köln 50667“-Star Ingo Kantorek verstorben: Berührendes Statement von RTL2

Update vom 17. August, 15.41 Uhr: Wie die Bild berichtet, saß der Lkw-Fahrer im Führerhaus seines Fahrzeugs, als Suzana und Ingo Kantorek mit ihrem Auto in den Anhänger prallten. Er wählte demnach selbst den Notruf und wurde leicht verletzt.

Der Unfalltod von Ingo Kantorek und seiner Ehefrau bestürzt nicht nur Fans des „Köln 50667“-Stars. Inzwischen haben sich auch seine Arbeitskollegen zu Wort gemeldet. So schreibt seine Serienkollegin Yvonne Pferrer, sie sei sprachlos, da Kantorek wie ein Vater für sie gewesen sei.

Und auch der RTL2-Sprecher Martin Blickhan ist „fassungslos“. Gegenüber der Bild sagte er: „Mit tiefer Betroffenheit haben wir heute von dem tödlichen Unfall unseres Kollegen Ingo Kantorek und seiner Frau Suzana erfahren. Der plötzliche Tod der beiden hat bei uns allen tiefe Trauer ausgelöst. Inog war vom ersten Tag an eine der tragenden Figuren von Köln 50667. Wir sind in Gedanken bei den Hinterbliebenen von Suzana und Ingo und sprechen ihnen unser tiefstes Mitgefühl aus.“

Das Paar hinterlässt seinen Sohn Denis, den Suzana mit in die Beziehung gebracht hatte.

„Köln 50667“-Star Ingo Kantorek: Detail des Unfalls bringt einen Verdacht zur Ursache

Update vom 17. August, 12.19 Uhr: Wie kam es zu dem tödlichen Unfall von Ingo Kantorek und seiner Ehefrau auf der A8? Am Steuer saß wohl Suzana Kantorek, als das Auto am frühen Freitag gegen 1.45 Uhr an einem Autobahn-Parkplatz auf den Verzögerungsstreifen fuhr, von der Fahrbahn abkam und gegen einen Lkw-Anhänger prallte.

RTL berichtet nun von weiteren Details. So soll das Auto eine Betonleitwand gestreift haben, bevor es in den Lkw-Anhänger krachte. Die Tacho-Nadel sei bei 110 Stundenkilometern stehen geblieben. Ob der Wagen auch mit dieser Geschwindigkeit aufprallte, bleibt natürlich unklar. Die Feuerwehr vermute laut RTL, dass die Ehefrau des Schauspielers zu schnell unterwegs gewesen sein könnte. Ob Sekundenschlaf eine Rolle spielte, wie die Polizei als mögliche Option prüft, soll auch noch ermittelt werden.

„Uns sind beim Einsatz in der Nacht keine Bremsspuren aufgefallen. Polizei und ein Sachverständiger der DEKRA ermitteln“, so ein Feuerwehrsprecher zu RTL.

„Köln 50667“-Star Ingo Kantorek und Ehefrau verunglückt: Sekundenschlaf mögliche Ursache?

Update vom 17. August, 6.45 Uhr: Wie konnte dieser schreckliche Unfall geschehen? Laut „Bild“ ermittelt die Polizei, ob möglicherweise Sekundenschlaf zu der Tragödie führte. „Es gibt bislang keine Hinweise darauf, dass der Lkw ordnungswidrig oder behindernd geparkt gewesen wäre. Ob möglicherweise Sekundenschlaf oder überhöhte Geschwindigkeit zu dem Unfall geführt hat, muss jetzt geklärt werden“, zitiert das Blatt eine Polizistin.

Nach dem tödlichen Unfall von Ingo Kantorek wurde Serien-Kollegin Janine von „Köln 50667“ zunächst nicht informiert. Sie ist aktuell Bewohnerin von Promi Big Brother.

„Köln 50667“-Star und Ehefrau sterben bei Horror-Unfall auf der A8

News vom 16. August: Sindelfingen - Der deutsche Serien-Star Ingo Kantorek und seine Ehefrau sterben nach einem Horror-Unfall auf der A8 bei Sindelfingen. Wie Bild wissen will, ereignete sich der schwere Autounfall bereits in der Nacht zu Freitag.

„Köln 50667“-Star Ingo Kantorek und Ehefrau sterben

Wie das Blatt weiter wissen will, habe Kantoreks Frau Suzana den Wagen gefahren. Gegen 1.45 Uhr am frühen Freitagmorgen soll die 48-Jährige auf den Verzögerungsstreifen gefahren und anschließend von der Fahrbahn abgekommen sein. Dann krachten die beiden offenbar auf einen Lkw-Anhänger. Während der Schauspieler noch am Unfallort verstorben sein soll, erlag seine Ehefrau ihren schweren Verletzungen im Krankenhaus.

Der Schauspieler, bekannt aus der Serie „Köln 50667“, war offenbar auf dem Rückweg aus seinem Italien-Urlaub. Das will Tag24.de wissen. Vor wenigen Tagen veröffentlichte der 44-Jährige über seinen Instagram-Account noch ein Foto aus dem Urlaub. Vor knapp 17 Stunden lädt der Schauspieler über Instagram dann noch ein Video von der Fahrt über die Autobahn hoch. Knapp zwei Stunden nach der veröffentlichten Aufnahme geschieht dann der tragische Crash.

Ingo Kantorek tot: „Köln 50667“-Star postet letzte Botschaft an seine Fans

In den kurzen Videos zeigen sich Ingo Kantorek und seine Ehefrau in ihrem Auto. Die beiden sprechen dabei über ihr Abendessen auf einer Raststätte. „Suzi und ich haben grad in einer Raststätte eingekauft und 30 Euro da gelassen. So bekloppt kann man gar nicht sein. Aber egal. Geht weiter, Richtung Heimat“, erklärt der 44-Jährige zu dem Zeitpunkt noch. 700 Kilometer seien „noch im Anschlag“ gewesen, verkündet der Schauspieler noch gut gelaunt - nicht ahnend, dass er das Ziel dieser Strecke nie erreichen sollte.

+ In seiner Instagram-Story zeigen sich Ingo Kantorek und seine Ehefrau noch fröhlich. Kurz darauf muss der unglaubliche Unfall passiert sein. © Instagram

Horror-Unfall: „Köln 50667“-Star Ingo Kantorek und Ehefrau sterben

Fans zeigen unter dem zuletzt veröffentlichten Beitrag des Schauspielers ihren Schock über die Todesmeldung. „Es schockiert mich gerade voll, dass das wahr sein soll“, „Ich will das nicht glauben. Bitte lass das nicht wahr sein“ und „Ruhe in Frieden“ erklären einige Fans unter dem zuletzt veröffentlichten Bild der beiden. Über den tödlichen Unfall von „Köln 50667“-Star Ingo Kantorek berichtet auch heidelberg24.de*.

