Kleid-Streit bei Daniela Katzenberger – fiese Kommentare von Mama Iris

Von: Daniel Hagen

Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger © Marius Becker/dpa

Daniela Katzenberger zeigt in ihrer Show ihr „Familienglück auf Mallorca“ – und gewährt außerdem tiefe Einblicke. Lesen Sie hier, warum ein Kleid für Stress sorgt:

Die Kult-Blondine aus Ludwigshafen ist endlich wieder bei RTLZWEI zu sehen! Seit Mittwoch (21. Juni) läuft die neue Staffel „Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca“, in der Fans Einblicke in das Leben der 36-Jährigen, ihres Ehemanns Lucas Cordalis sowie auch Tochter Sophia Cordalis erhalten. Wie man es von dem Power-Paar gewohnt ist, ist der Alltag alles andere als langweilig. Da wird selbst ein aufreizendes Kleid bei einem Charity-Event zum großen Aufreger.

MANNHEIM24 berichtet, was es mit dem Kleid-Streit bei Daniela Katzenberger genau auf sich hat.

Daniela Katzenbergers Geburtstag, die Aufnahme eines neuen Songs oder der Suche nach einem Hund für Sophia sind nur ein paar der Themen, die in den ersten beiden Folgen der neuen Staffel behandelt werden. Wie immer lassen die Katze und ihr Mann die Zuschauer an ihrem Alltag teil haben, in dem das Chaos vorprogrammiert ist. (dh)