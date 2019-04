Kim Kardashian und Kanye West bescheren Touristengruppe Überraschung ihres Lebens

Bei einer Autofahrt mit Ehefrau Kim Kardashian, Schwiegermutter Kris Jenner und Schwägerin Kendall Jenner erlaubt sich US-Rapper Kanye West einen Scherz mit einer Touristengruppe und beschert ihnen die Überraschung ihres Lebens.

Los Angeles - Diesen Tag werden die Teilnehmer einer Bus-Touristen-Tour in Hollywood vermutlich nie vergessen. Als neben ihnen plötzlich ein dunkler Luxusschlitten anhielt und das Fenster runterließ, trauten sie ihren Augen nicht. Da saßen ihnen plötzlich die Reality-TV-Stars Kim Kardashian (38), deren Ehemann Kanye West (41), Mutter Kris Jenner (63) und Halbschwester Kendall Jenner (23) gegenüber.

Kendall Jenner filmt überraschte Reisegruppe

Die Szene wurde am Montag auf dem Instagram-Kanal „Kim Kardashian Snapchat“ veröffentlicht. "Kanye fuhr an einer Hollywood-Bus-Tour vorbei, um Hallo zu sagen", so der Kommentar zu dem Video, das offensichtlich Halbschwester Kendall Jenner auf dem Rücksitz neben Mama Kris erstellt hatte.

Alberner Kanye West - Kim Kardashian: „Hör auf damit!“

Darauf ist zusehen, wie zahlreiche Touristen mit gezückten Handys die skurille Begegnung mit der Promi-Familie festhalten und aufgeregt winken und kreischen. "Das ist so süß!", jubelt Kris Jenner, als sie der Reisegruppe zurückwinkt. Kim Kardashian scheint die Situation dagegen eher unangenehm zu sein. „Hör auf damit! Fahr weiter“, hört man sie mit vorgehaltener Hand zu Kanye sagen. Doch der macht sich einen Spaß aus den begeisterten, überwiegend weiblichen, Touristinnen. „Von jetzt an geht es nur noch bergab. Die Tour ist vorbei“, sagt er zu der aufgeregten Bus-Gruppe.

Instagram-Fans begeistert

Seine Frau ist froh, als der Rapper endlich weiterfährt. Lachend sagt sie: „Er ist verrückt“. Die Instagram-Follower sind von dem Video der ungeplanten Begegnung begeistert. Mehr als 130.000 „Gefällt mir“-Angaben hat der Clip geerntet.

va