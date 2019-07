Freundin äußert krasse Vermutung: Ließ sich Kim Kardashian Rippen entfernen?

Eine Freundin von Kim Kardashian fragt den Reality-Star ganz dreist nach dem Grund für ihre schmale Taille. Kim reagiert promt auf die Unterstellung.

Kann man so eine schmale Taille ohne ein wenig Hilfe vom Chirurgen bekommen? Das fragen sich nicht nur tausende von Kim Kardashians Fans, sondern auch eine Freundin der 38-Jährigen. Die Kosmetikunternehmerin Anastacia Soare lässt sich in einer Instagram-Story über die Figur des Reality-Stars aus.

Sie zeigt ein Bild von Kim Kardashian in einem hautanliegenden Kleid und fordert in die Kamera: „Bitte erklär mir, wie das möglich ist!“. Soare vermutet eine Schönheits-Operation und schiebt einen bissigen Kommentar nach: "Hast du dir die Rippen rausnehmen lassen?". Den Seitenhieb erklärt die Kosmetikunternehmerin so: Sie habe Kim noch nie so schmal in der Körpermitte gesehen.

Kim Kardashin reagiert auf Frage nach Rippen-OP: Die Antwort überrascht

Wer so viel Zeit auf sein Aussehen verwendet wie Kim Kardashian, kann eine solche Unterstellung nicht auf sich sitzen lassen. Prompt antwortet die 38-Jährige auf Anastacia Soares Frage. Unters Messer hat sie sich für eine schmalere Taille nicht gelegt. Alles nur gesunde Ernährung, kontert Kim. „Ich denke, ehrlich gesagt, dass es mir jetzt hilft, Veganerin zu sein." Dass sich Freundin Soare gerade jetzt über die Taille des Reality-Stars wundert Kim Kardashian nicht: „Sie sieht heute wirklich schmal aus“, gibt sie zu.

