Kim Kardashian hat zum zweiten Mal den US-Präsidenten Donald Trump im Weißen Haus besucht. Der zeigte sich ganz und gar begeistert von ihr.

Washington/USA - Vor Kurzem kündigte Fernsehstar Kim Kardashian an, Anwältin werden zu wollen. Gerade absolviert die 38-Jährige eine juristische Ausbildung und möchte in die Fußstapfen ihres Vaters Robert Kardashian treten. Der gehörte 1995 zum Verteidigungsteam im spektakulären Mordprozess gegen den ehemaligen Footballstar O.J. Simpson. Insbesondere engagiert sich die vierfache Mutter für die Wiedereingliederung entlassener Straftäter.

Kim Kardashian engagiert sich für Häftlinge und wird von Donald Trump gelobt

Aus diesem Grund besuchte die „Keeping Up with the Kardashians“-Darstellerin am Donnerstag eine Veranstaltung über die Reform der amerikanischen Strafjustiz mit dem US-Präsidenten Donald Trump im Weißen Haus. Darüber berichten mehrere US-amerikanische und britische Medien, unter anderem das Nachrichtenportal people.com. Bei ihrer Rede präsentierte die Frau von Rapper Kanye West ihr neues Projekt, mit dem sie Ex-Häftlinge unterstützen möchte, indem sie ihnen zum Beispiel Gutscheine für die Fahrt zu Vorstellungsgesprächen oder Familienbesuchen zur Verfügung stellt. Zudem bedankte sich die vierfache Mutter beim US-Präsidenten für das Mitgefühl in solchen schwierigen Angelegenheiten.

Donald Trump lobte wiederum die 38-Jährige und sagte, er sei sich sicher, dass sie bald „eine der erfolgreichsten Anwältinnen“ überhaupt wird. "Ich kannte ihren Vater und ich sage euch, sie hat gute Gene - gute Gene für alles“, fügte der Politiker hinzu. Im Publikum saßen auch seine Tochter Ivanka Trump und deren Ehemann Jared Kuschner.

+ Kurz vor ihrem Besuch im Weißen Haus postete Kim Kardashian ein Statement auf ihrem Instagram-Account. © Screenshot Instagram @kimkardashian

Kim Kardashian erhielt bereits Hilfe von Donald Trump

Es ist nicht das erste Mal, dass Kim Kardashian, deren viertes Kind vor einem Monat das Licht der Welt erblickte, den US-Präsidenten um Unterstützung bei ihrem sozialen Projekt bittet. Im Sommer vergangenen Jahres hatte sich die Beauty-Queen für die Verkürzung der lebenslangen Strafe einer alten Dame eingesetzt, die wegen Drogendelikten verurteilt worden war. Daraufhin hatte Trump sie aus der Haft entlassen.

fm