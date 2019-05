Khloé Kardashian wurde fies betrogen - jetzt kommt noch mehr Erschütterndes ans Tageslicht

Es werden immer mehr erschreckende Details aus der gescheiterten Ehe von Khloé Kardashian und Lamar Odom bekannt. Der Ex-NBA-Star soll Khloé gedroht haben, sie umzubringen.

Khloé Kardashian (34) musste in ihrer Ehe mit Lamar Odom (39) viel durchmachen. Der Reality-Star wurde von dem Ex-Basketballer mehrfach betrogen. Er gab kürzlich zu, sexsüchtig zu sein und prahlte sogar in seiner Biografie „Darkness to Light“, mit über 2000 Frauen geschlafen zu haben. Lamar Odom soll sogar in einem Bordell fast an einer Drogenüberdosis gestorben sein, wie er in seinem Buch ebenfalls erzählt.

Lamar Odom bedrohte Khloé Kardashian mit dem Tod

Was nun ans Tageslicht kommt, ist noch erschütternder: Lamar Odom drohte Khloé Kardashian, sie umzubringen! In „Darkness to Light“ schreibt der Ex-NBA-Star mehreren Medienberichten zufolge, dass er sich während seiner Ehe mit der Schwester vom Kim Kardashian einmal in seinem „Männerzimmer“ versteckte, um einen Drogencocktail zu nehmen. Dieser löste bei ihm Halluzinationen aus. Als Khloé gemeinsam mit Freunden an der Zimmertür klopfte, habe er die Tür aufgerissen und seine Gattin gewaltsam an den Schultern gepackt. „Was zur Hölle machst du?“, habe er geschrien.

Laut Bunte verschweigt Lamar Odom in seiner Biografie kaum ein Detail über seinen schockierenden Ausraster: „Willst du mich vor meinen Freunden blamieren? Ich werde dich verdammt nochmal töten! Du weißt nicht, zu was ich fähig bin“, soll der 2,08 Meter große Sportler demnach gedroht haben.

Lamar Odom bereut sein Verhalten gegenüber Khloé Kardashian

Der Ex-NBA-Star bereute jedoch in einem Interview bei „Good Morning America“ diesen Vorfall sehr, wie in Bunte zu lesen ist. „Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie ab dem Zeitpunkt Angst hatte. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, kann ich nicht glauben, dass ich eine Königin wie sie so behandelt habe.“ Er schäme sich für sein Verhalten und der Vorfall sei ein „neuer Tiefpunkt“ in seinem Leben gewesen.

2013 scheiterte schließlich die Ehe: Khloé Kardashian reichte die Scheidung ein, nahm diese aber vorerst zurück. 2016 wurde das Paar schließlich offiziell geschieden. Sie soll den Ex-NBA-Profi sogar in flagranti mit einer anderen Frau erwischt haben.

Khloé Kardashian scheint kein Glück mit den Männern zu haben: Auch Khloés Ex-Freund Tristan Thompson hat sie wohl mehrfach betrogen - sogar während sie mit ihrer gemeinsamen Tochter True (1) schwanger war. Kürzlich machte Khloé Kardashian auch mit einem freizügigen Foto Schlagzeilen: Sie zeigte sich fast hüllenlos und erntete pikante Kommentare.

sp