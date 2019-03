Khloé Kardashian sorgt mit diesem Popo-Post für viel Spott 

Khloé Kardashian musste in letzter Zeit viel einstecken. Hauptsächlich ging es um Fremdgeh-Gerüchte ihres Freundes Tristan Thompson. Doch jetzt sorgt sie mit diesem Foto für Lacher:

Los Angeles - Khloé Kardashian hat es wirklich nicht einfach: Nicht nur, dass sie die „Unbekannteste“ des Kardashian-Clans ist, sie wurde auch noch mehrfach von ihrem Freund und Vater ihrer Tochter, Tristan Thompson, betrogen. Gerüchten zufolge hat der Basketball-Profi sie mit Jordyn Woods hintergangen - der besten Freundin ihrer jüngsten Schwester Kylie Jenner.

Doch nach dem Foto, das Khloé am 5. März auf Instagram veröffentlichte, ist nicht ihr Liebesleben Gesprächsthema Nummer eins, sondern etwas ganz anderes: Khloé Kardashian postet ein Foto von sich in einem hautengen Glitzer-Body und setzt dabei ihren Po besonders in Szene. Allerdings kommen nicht die erwarteten Reaktionen auf das Bild: „Ich bin einfach nur verwirrt“ oder „Was zum Teufel ist mit ihrem Kopf los?“, kommentieren User unter das Foto.

Khloé Kardashian: Instagram-Post von ihrem Hintern sorgt für Belustigung

Und tatsächlich: Ihr Kopf und ihr Hintern sehen im Gegensatz zum Rest ihres Körpers nicht nur riesig, sondern gigantisch aus! Dass die Kardashian-Schwestern öfter ihre Photoshop-Künste zur Schau stellen, ist bekannt. Doch die 34-Jährige hat es dieses Mal wohl deutlich übertrieben. Dabei sollte man doch meinen, dass nach zahlreichen Schönheits-OPs Bildbearbeitungsprogramme gar nicht mehr nötig wären.

Währenddessen feiert Schwester Kylie Jenner den 1. Geburtstag ihrer Tochter und schenkt ihr einen Lamborghini.

jab

