Nichts an außer Gummihandschuhen: Kendall Jenner zieht sich aus - Fans reagieren verstört

Knackiger Hintern und blanke Brust: Von derartigen Aufnahmen von Supermodel Kendall Jenner träumt die Männerwelt wohl seit Jahren. Nun zeigt sich Kendall Jenner für ein Fotoshooting mit der Vogue tatsächlich komplett hüllenlos.

Los Angeles - Auf diesen Anblick hofften Millionen Männer seit langer Zeit - jetzt werden ihre kühnsten Träume wahr: Supermodel Kendall Jenner zeigt sich auf einem Foto, dass sie am Montagabend auf Instagram postete, komplett hüllenlos. Na gut, nicht ganz. Die 23-jährige Halbschwester von Kim Kardashian trägt neben gelben Gummihandschuhen noch Nylonstrümpfe und weiße High Heels. Jenner präsentiert sich in einer sehr anzüglichen Pose: In einen Türrahmen gelehnt, blickt sie über ihre Schulter in die Kamera, ihr blanker und perfekt geformter Hintern ist dabei ebenso wenig bedeckt, wie ihre Brust.

Kendall Jenners Hüllenlos-Bilder aus der Vogue

Die scharfe Aufnahme stammt aus einem Fotoshooting für die italienische Vogue, wie das Model im Kommentar zu dem Foto verrät. „Told you it was drama @vogueitalia“, schreibt Jenner (übersetzt: „Ich sagte doch, es wird dramatisch“). Für die Starfotografen Mert & Marcus zeigt sich die 23-Jährige noch in anderen aufreizenden Posen, unter anderem in Spitzenunterwäsche in der Badewanne. Die Bilder erscheinen am 5. Februar in einer Bilderreportage mit dem Namen "The many faces of Kendall'' (übersetzt: „Die vielen Gesichter von Kendall“).

3,8 Millionen Followern gefallen Kendall Jenners Hüllenlos-Bilder

Die Follower können ihr Glück kaum fassen und überschlagen sich mit Komplimenten. Insgesamt mehr als 3,8 Millionen Mal (Stand: 5. Februar, 9.42 Uhr) wurden die Bilder mit „Gefällt mir“ markiert. „Heiß“ oder „du sieht umwerfend aus“ ist unter den insgesamt mehr als 28.000 Kommentaren zu lesen. Manche zeigen sich aber auch verstört durch die teils recht düstere Szenerie der Fotos. Auch das Styling des Topmodels ist für einige Fans gewöhnungsbedürftig. „Die ganze Serie ist jedoch sehr dunkel, deprimierend, eine Art Entsetzen von Horror und Finsternis ... Ich wünschte, es wären fröhlichere Schauplätze“, schreibt ein User.

Tatsächlich zeigt sich die knapp 1,80 Meter große Schönheit in der Vogue von einer anderen Seite - doch genau diese Wandlungsfähigkeit macht ein Supermodel auch aus.

Auch Kendall Jenners Schwester sorgt für Wirbel

Kürzlich sorgte die Schwester von Kylie Jenner für Schlagzeilen, nachdem sie öffentlich auf Instagram flirtete und damit Gerüchte über eine mögliche Beziehung anheizte.

