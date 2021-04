Trauer bei Kelly Family! Barby Kelly ist tot - sie wurde nur 45 Jahre alt

„Geliebte Schwester“

Todesfall in der Kelly-Familie: In einer kurzen Trauer-Botschaft geben die Geschwister den frühen Tod von Barby Kelly bekannt.

Die Mitglieder der Kelly Family mussten sich für immer von Barby Kelly verabschieden, das teilten sie jetzt in einem offiziellen Statement mit: „Wir werden Barby unendlich vermissen und sie immer in unseren Herzen tragen“ heißt es in der Todes-Nachricht, die auf dem Instagram- Account der Familie veröffentlicht wurde.

Kelly verstarb bereits am 15.04.2021, „nach kurzer Krankheit“ - jetzt teilten ihre Geschwister den Schicksalsschlag mit der Öffentlichkeit.

Weitere Infos folgen.